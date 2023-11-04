Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca, sosyal medya hesabı X üzerinden geçirdiği trafik kazasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.



“KENDİMDEN GEÇTİM”



Bursa'da bir etkinlik için menajeri Kübra Kalem Baykara ile yola çıktıklarını belirten Uca, “Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim” dedi.



“TIKANIKLIK GİDERİLMEYE ÇALIŞILACAK”



“Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim” diyen Uca, şu ifadeleri kullandı:



“Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi'nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim.”