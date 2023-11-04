Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da Gazze'ye insani yardım için uluslararası konferans düzenlenecek /04 Kasım 2023 11:15

Fransa'da Gazze'ye insani yardım için uluslararası konferans düzenlenecek

Konferansta finansal yardımların, Birleşmiş Milletler'in acil ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmeleri ışığında gerekli alanlara nasıl kanalize edileceği konuşulacak.

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Fransa, Gazze'de bombardıman altında kalan sivillere insani yardımların koordine edilmesi için 9 Kasım'da uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre devlet liderleri ve dışişleri bakanlarının katılması beklenen konferansa İsrailli yetkililer davet edilmedi. Konferansta bölge aktörleri Mısır, Ürdün, Körfez ülkeleri ile Batılı devletlerin yer alması bekleniyor.

Paris yönetimi Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in yanında durduğunu açıklamıştı.

Konferansta finansal yardımların, Birleşmiş Milletler'in acil ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmeleri ışığında gerekli alanlara kanalize edilmesi konuşulacak. Su, yakıt ve elektrik tedariğinin Hamas'ın eline geçmeden yeniden tesis edilmesi de görüşülecek gündem maddeleri arasında.

Konferansta ayrıca insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve yaralıların tedavisi için deniz koridoru oluşturulması da gündeme getirilecek.
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