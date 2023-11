'Telefon şakası' skandalının ardından Meloni'nin danışmanı istifa etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki Rus komedyenin Afrikalı diplomatmış gibi kendisiyle telefon konuşması yapması ve bu görüşmedeki sözlerinin de internette yayınlanması skandalı sonrası diplomatik danışmanı Büyükelçi Francesco Talo'nun istifa ettiğini söyledi.Meloni, Talo'nun Ukrayna'daki savaş ve yasa dışı göçle ilgili filtrelenmeden yayınlanan konuşmasının neden olduğu fiyaskonun sorumluluğunu üstlendiğini dile getirdi.Başbakan Meloni, "Konu iyi ele alınmadı, hepimiz üzgünüz, Büyükelçi Francesco Talo bunun sorumluluğunu üstlendi." ifadesini kullandı.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin diplomatik danışmanı Büyükelçi Francesco TaloDarko Vojinovic/Copyright 2023 The AP. All rights reservedKariyeri boyunca İtalya'nın NATO, İsrail, Afganistan ve Pakistan Büyükelçiliği görevlerinde bulunan 65 yaşındaki deneyimli diplomat Talo'nun yıl sonunda emekli olması bekleniyordu.Başbakanlık ofisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, üst düzey Afrika Birliği yetkilisi gibi davranmayı başaran Rus komedyenlerle telefon görüşmesi yaptığını doğrulamıştı.Açıklamada, Başbakanın kendisini Afrika Birliği Komisyonu Başkanı olarak tanıtan “sahtekar” tarafından kandırılmış olmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.Söz konusu telefon görüşmesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Afrikalı liderlerle yapılacak toplantılar öncesinde gerçekleştiği bilgisi verildi.Eylül ayında İngilizce olarak yapılan 13 dakikalık telefon görüşmesinin kaydı, gerçek ismi Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov olan Rus komedyenler tarafından çarşamba günü Kanada merkezli video paylaşım platformu Rumble'da yayınlandı.Meloni, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili olarak "Bütün taraflarda çok fazla yorgunluk var. Herkesin bir çıkış yoluna ihtiyacımız olduğunu anlayacağı an yaklaşıyor.” dediği yer alıyor.Yine telefon görüşmesinde Meloni’nin şu sözleri söylediği duyuluyor:"Ukrayna'nın karşı saldırısı beklendiği gibi gitmiyor (...) Çatışmanın kaderini değiştirmedi ve bir çözüm bulamazsak [çatışmanın] uzun yıllar sürebileceğini herkes anlıyor. Ukraynalılar yapmaları gerekeni yapıyorlar ve biz de onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Sorun uluslararası hukuku ortadan kaldırmadan her iki taraf için de kabul edilebilir bir çıkış yolu bulmak. Bu durumun nasıl yönetileceğine dair bazı fikirlerim var, ancak bunları masaya koymak için doğru zamanı bekliyorum."Meloni, muhatabıyla ilgili "şüpheleri" olduğunu ancak onun bir sahtekar olduğundan "emin olmadığını" dile getirdi ve diplomatik personelini arayan kişiyi düzgün bir şekilde tetkik etmedikleri için suçladı.