Samanyolu Haber /Politika / Osman Kavala: Bir gün serbest kalacağıma inanıyorum /04 Kasım 2023 11:21

Osman Kavala: Bir gün serbest kalacağıma inanıyorum

Yıllar süren Gezi Parkı davasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 'derhal tahliye edilmesi' kararına rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Kavala, AFP'nin sorularını yanıtladı.

SHABER3.COM

'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala, bir gün serbest bırakılacağına inandığını söyledi.

Avukatları aracılığıyla AFP haber ajansının sorularını yanıtlayan iş insanı Kavala, mahkumiyet günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala, "Bir gün tahliye olacağımdan hiç şüphem yok, zira yasalar kapsamında suç sayılan hiçbir eylemim olmadı" ifadelerini kullandı.

"Bilmediğim şey ise (tahliyenin) ne zaman olacağı" diyen Kavala, akıl sağlığını korumak için bunları düşünmediğini de belirtti. Avluya çıktığında yürüyüş yapıp kuşlara yem bıraktığını aktaran Kavala, vaktini kitap okuyup yazı yazarak ve televizyon izleyerek geçirdiğini söyledi.

Yıllar süren yargı süreci uluslararası arenada da yankı bulmuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AHİM) derhal serbest bırakılması yönündeki hükmüne rağmen Gezi Parkı davasında yargılana Kavala geçen yıl ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Uluslararası tepki ve çağrılara rağmen Yargıtay, eylül ayında Kavala'nın cezasını onadı.

Dava, Batı ile Türkiye arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2 Aralık 2021'de AİHM kararına rağmen Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye için bir oylama yaparak ihlal sürecinin ilk aşamasını başlatmıştı.

Siyasi mahkumların serbest bırakılması için verilen uluslararası mücadelenin sürmesi çağrısında da bulunan Kavala, "Yabancı siyasetçiler, Avrupa hukuk sistemi için AHİM kararına uymanın gerekli olduğunu Türk hükümetine hatırlatmaya devam etmeli" dedi.

66 yaşındaki Kavala, geçtiğimiz ay Avrupa Konseyi’nin 2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Osman Kavala: Bir gün serbest kalacağıma inanıyorum Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:31