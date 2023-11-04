Osman Kavala: Bir gün serbest kalacağıma inanıyorum

'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala, bir gün serbest bırakılacağına inandığını söyledi.
Avukatları aracılığıyla AFP haber ajansının sorularını yanıtlayan iş insanı Kavala, mahkumiyet günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.
Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala, "Bir gün tahliye olacağımdan hiç şüphem yok, zira yasalar kapsamında suç sayılan hiçbir eylemim olmadı" ifadelerini kullandı.
"Bilmediğim şey ise (tahliyenin) ne zaman olacağı" diyen Kavala, akıl sağlığını korumak için bunları düşünmediğini de belirtti. Avluya çıktığında yürüyüş yapıp kuşlara yem bıraktığını aktaran Kavala, vaktini kitap okuyup yazı yazarak ve televizyon izleyerek geçirdiğini söyledi.
Yıllar süren yargı süreci uluslararası arenada da yankı bulmuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AHİM) derhal serbest bırakılması yönündeki hükmüne rağmen Gezi Parkı davasında yargılana Kavala geçen yıl ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Uluslararası tepki ve çağrılara rağmen Yargıtay, eylül ayında Kavala'nın cezasını onadı.
Dava, Batı ile Türkiye arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2 Aralık 2021'de AİHM kararına rağmen Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye için bir oylama yaparak ihlal sürecinin ilk aşamasını başlatmıştı.
Siyasi mahkumların serbest bırakılması için verilen uluslararası mücadelenin sürmesi çağrısında da bulunan Kavala, "Yabancı siyasetçiler, Avrupa hukuk sistemi için AHİM kararına uymanın gerekli olduğunu Türk hükümetine hatırlatmaya devam etmeli" dedi.
66 yaşındaki Kavala, geçtiğimiz ay Avrupa Konseyi’nin 2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.