Samanyolu Haber /Gündem / Dilipak: Memleket elden gidiyor yahu /17 Mayıs 2021 12:15

Dilipak: Memleket elden gidiyor yahu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Covid-19 sebebiyle tam kapanmanın ardından gelen kademeli normalleşmeyi eleştirdi. Dilipak sosyal medya hesabından "Bu Covid, bu gidişle esnafın ardından AK Partiyi ve Cumhur İttifakı'nı vuracak" dedi.

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Koronavirüsün ‘üretildiğini’ savunan ve sık sık ABD’yi suçlayan Yeni Akit yazarı Dilipak, tam kapanma ve sonrasında alınan kademeli normalleşme kararının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

"MASKE, MESAFE, KOKAİNE DÖNDÜ İŞ"
 
#acilkararnamegericekilsin etiketiyle Twitter’dan paylaşım yapan Dilipak, “Maske, mesafe, kokaine döndü iş. Bu Covid bu gidişle esnafın ardından AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı vuracak! Esnaf orta direk, o çökünce Millet İttifakı filan da kalmaz. Memleket elden gidiyor yahu! Bill’in adamları, Covid kadar başınıza taş düşsün!” ifadesini kullandı.


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