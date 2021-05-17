Dilipak: Memleket elden gidiyor yahu

Koronavirüsün ‘üretildiğini’ savunan ve sık sık ABD’yi suçlayan Yeni Akit yazarı Dilipak, tam kapanma ve sonrasında alınan kademeli normalleşme kararının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.







"MASKE, MESAFE, KOKAİNE DÖNDÜ İŞ"





#acilkararnamegericekilsin etiketiyle Twitter’dan paylaşım yapan Dilipak, “Maske, mesafe, kokaine döndü iş. Bu Covid bu gidişle esnafın ardından AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı vuracak! Esnaf orta direk, o çökünce Millet İttifakı filan da kalmaz. Memleket elden gidiyor yahu! Bill’in adamları, Covid kadar başınıza taş düşsün!” ifadesini kullandı.







