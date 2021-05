Türkiye, boşanmada AB'yi geride bıraktı

Avrupa ve Türkiye’de evlilik sayılarının azaldığı gösteriyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa ülkelerinde evliliğe olan eğilim gittikçe düşüyor. Türkiye, 2019 yılında evliliğin en popüler olduğu ülkelerden biri olsa da evlilik oranları son yıllarda Türkiye’de de düşüş gösteriyor. Peki, Avrupa’da evlilik oranlarının en yüksek olduğu ülkeler hangileri? Avrupa’da boşanma oranlarının en yüksek olduğu ülkeler hangisi? Türkiye’de durum ne?







Kronos'ta yer alan habere göre Avrupa Birliği’ndeki (AB) uzun vadeli eğilim, boşanma sayıları artarken evlilik sayılarının azaldığını gösteriyor. 1964 yılından bu yana, AB’de evlilik oranı 1964’te bin kişi başına 8,0’dan 2019’da 4,3’e düştü. Aynı zamanda, boşanma oranı iki kattan fazla artarak 1964’te bin kişi başına 0,8’den 2019’da 1,8’e yükseliş gösterdi. Türkiye, evlilik oranlarında düşüş yaşanmaya devam etse bile, 2019 yılında evliliğin en popüler olduğu ülkelerin başında geliyor.





TÜRKİYE, EVLİLİĞİN EN POPÜLER OLDUĞU ÜLKELER ARASINDA: GÜNEY KIBRIS ZİRVEDE





Eurostat’ın verilerine göre, 2019 yılında evliliğin en popüler olduğu ülkeler arasında Türkiye’de yer alıyor. AB ülkeleri arasında nüfusa oranla en fazla evliliğin yapıldığı ülke Güney Kıbrıs oldu. Küçük ada ülkesinde bin kişiden 8,9’u evli. Bu alanda Avrupa ülkeleri arasında zirvede yer alan Güney Kıbrıs’ı Baltık ülkesi Litvanya takip ediyor. Eurostat’ın verilerine göre, 2019 yılında Litvanya’da her bin kişiden 7’si evli olarak kayıtlara geçti. Avrupa ülkeleri arasında evliliğin en popüler olduğu ülkeler arasında Türkiye, 5. sırada yer alıyor. Türkiye’de 2019 yılında her bin kişiden 6,6’sı evli. Avrupa’da evliliğin en popüler olduğu diğer ülkeler ise şu şekilde: Macaristan ve Letonya (her bin kişiden 6.7’si), Romanya (her bin kişiden 6.6’sı) ve Slovakya (her bin kişiden 5.4’ü).







Eurostat’ın verilerine göre 2019 yılında evliliğin en popüler olmadığı ülke ise İtalya oldu. AB ülkesinde 2019 yılında her bin kişiden 3.1’i evli olarak kayıtlara geçti. Bu alanda İtalya’nın ardından 3.2 kişi ile Portekiz ve Slovenya, 3.5 kişi ile İspanya ve Lüksemburg ve 3.7 kişi ile Hollanda geliyor.







AB’DE BOŞANMA ORANI İKİ KATINA ÇIKTI: TÜRKİYE, AB ORTALAMASININ ÜSTÜNDE







Avrupa’da evlilik oranlarında ciddi bir düşüş yaşanırken, bir yandan da boşanma oranları gittikçe yükseliyor. Eurostat’ın verilerine göre, boşanma oranları 1964 yılından bu yana neredeyse iki kat arttı. Boşanma oranlarının 2019 yılında en yüksek olduğu ülke Lüksemburg, Letonya ve Litvanya oldu. AB ülkelerinde her bin kişiden 3.1’i boşanmış. Raporda yer alan verilere göre, 2019 yılında AB ülkelerinde bu sayı ortalama 1.8 olarak açıklandı. Güney Kıbrıs, Avrupa’da evliliğin en popüler olduğu ülke olmasının yanı sıra, boşanma vakalarının da en fazla yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Güney Kıbrıs’ta 2019 yılında her bin kişiden 2.6’sı boşanmış. Boşanma oranlarının en yüksek olduğu diğer ülkeler ise şu şekilde: İsveç (2.5 kişi), Finlandiya (2.4 kişi), Çekya (2.3 kişi) ve Estonya (2.1 kişi).





Türkiye, boşanma oranlarında AB ortalamasını geçti. Eurostat’ın verilerine göre, Türkiye’de 2019 yılında her bin kişiden 1.9’u boşanmış olarak kayıtlara geçti. Kadına şiddetin dünyada en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye’de boşanma oranı 2018 yılına göre 0.2 kişi artış gösterdi.