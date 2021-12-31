Samanyolu Haber /Gündem / Dindarlardan AKP'ye büyük darbe /31 Aralık 2021 18:31

Dindarlardan AKP'ye büyük darbe

MetroPOLL araştırmasında kendilerini ‘dindar‘ olarak tanımlayan tüm seçmenler arasında AKP’nin oyu yıl başından bu yana yüzde 10 düştü.

SHABER3.COM

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar 2021 yılında yapılan 12 ‘Türkiye’nin Nabzı’ başlıklı araştırmasından üçer aylık verileri Twitter hesabından paylaştı.
 
Buna göre kendilerini ‘dindar’ olarak tanımlayan tüm seçmenlerin, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdikleri yanıtlarda AKP’nin oranı ocak-mart döneminde yüzde 49,9 olurken ekim-aralık döneminde 39,8’e düştü.



 CHP’nin oy oranları aynı dönemlerde yaklaşık bir puan kaybederek 8,4’ten 7,5’e düştü.

MHP’de ise 5,7’den 3,1’e düşüş yayşandığı görüldü.

Söz konusu kesimde oy oranlarını yıl başından bu yana en çok artıran 9,1’den 10,3’e çıkan HDP oldu.

İYİ Parti de oy oranı en çok artan partilerde ikinci sırada yer aldı.

En çok oy artışı ise kararsız ve protesto oyu kullanacacak kesimde yaşandı.
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