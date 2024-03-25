Samanyolu Haber /Gündem / Diş Hekimliği Fakültesi'ne ilahiyatçı dekan /25 Mart 2024 12:50

Diş Hekimliği Fakültesi'ne ilahiyatçı dekan

Türkiye Diş Hekimleri Birliği (TDB) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Türkiye'de 14 diş hekimliği fakültesinin dekanının diş hekimi olmadığı ortaya çıktı. Raporda bazı üniversitelerde diş hekimliği fakültelerinin dekanlarının hukuk ve ilahiyat bölümünden olması ise dikkat çekti.

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Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) 'Diş Hekimliği Eğitimi ve İnsan Gücü Mart 2024 Raporu'nda dekanı diş hekimi olmayan diş hekimliği fakültelerin yer aldığı liste yayımlandı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Rapordaki dekanı diş hekimi olmayan 14 diş hekimliği fakültesinin yer aldığı listede Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin dekanı Prof. Dr. Bülent Kent’in bölümünün “hukuk”, Batman Üniversitesi’nin dekanı Prof. Dr. İdris Demir’in bölümünün “iktisadi ve idari bilimler”, Bingöl Üniversitesi dekanı Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın bölümünün “ilahiyat” olduğu bilgisi yer aldı.

Ayrıca Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Şahin’in bölümünün de iş sağlığı ve güvenliği olduğu raporla ortaya çıktı.


13 FAKÜLTEDE PROFESÖR YOK
Raporda ayrıca diş hekimliği fakültelerindeki profesörlerin dağılımının da dengeli olmadığı belirtildi. 105 diş hekimliği fakültesinin 13’ünde tek bir profesör bile bulunmadığı ifade edildi.
Buna göre “Batman, Bilecik Şeyh Edebali, Bingöl, Fırat, Harran, Iğdır, İstanbul-Cerrahpaşa, Kafkas, Karabük, Nevşehir Hacıbektaş, Niğde Ömer Halisdemir, Van Yüzüncü Yıl ve Yozgat Bozok” üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinde profesör bulunmuyor.Ayrıca toplam 826 profesörün yüzde 67’si 18 fakültede öğrenci yetiştirirken yüzde 33’ünün ise 77 fakültede öğrenci yetiştiriyor.
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