Samanyolu Haber /Dünya / Kral Charles sinirli: 'Tedavisi yavaş ilerliyor' /25 Mart 2024 12:28

Kral Charles sinirli: 'Tedavisi yavaş ilerliyor'

İngiliz Kraliyet Ailesi kanser şoku yaşıyor... Yeğeni, Kral 3. Charles'ın kanser tedavisiyle ilgili son durumu paylaştı.

SHABER3.COM

İngiliz Kraliyet Ailesi art arda gelen kanser haberleriyle mücadele ederken tedavisi devam eden Kral 3. Charles'ın yavaş iyileşmesi nedeniyle gergin olduğu bildirildi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, ocak sonunda prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü sırada yapılan testlerde, başka bir "endişe verici" durumun fark edildiği ve Kral Charles'a kanser tanısı konduğu açıklanmıştı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, düzenli tedavi programına başlandığı, doktorların Kral'a halka açık programlarını ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu kaydedilmişti. Kral'ın resmi görevlerini sürdüreceği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Tedavisi konusunda tamamen pozitif ve mümkün olan en kısa sürede görevlerine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerine yer verilmişti.

Kral Charles'ın yeğeni  Peter Phillips, dayısının sağlık durumuyla ilgili son durumu Sky News kanalına anlattı. Prenses Anne'ın oğlu olan Phillips, Kral'ın hastalığın tedavisinin yavaş ilerlemesinden dolayı sinirli ve gergin olduğunu, bir an önce işinin başına dönmek istediğini söyledi.

Phillips, "Morali yerinde. Yine de istediği her şeyi yapamadığı için gergin ve sinirli. İyimser ve kendisine odaklanması gereken bir dönem olduğunu anlıyor" dedi. 

Yeğeni, Kral'ın çalışanlarına ve doktorlara sürekli "Bunu yapabilir miyim?" diye sorduğunu ve normal hayatına dönmek için sabırsızlandığnı kaydetti.

Phillips ayrıca halkın Kral Charles ve kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate'e gösterdiği desteğin Kraliyet Ailesi'ni çok duygulandırdığını da sözlerine ekledi.
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