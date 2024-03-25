SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





25 Mart gecesi Rus ordusu Şahid dronlarıyla Odessa'yı vurdu. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre şehirde elektrik sistemi ve bağlantılı olarak ulaşım çalışmıyor.





Drone baskınının ardından bölge idaresi yönetim başkanı Oleg Kiper, Odessa'nın bir bölümünde elektriğin kesilmesi sonucunda "enerji altyapısında hasar" olduğunu duyurdu.





Odessa belediye başkanlığı, Pazartesi günü şehirde tramvay ve troleybüslerin çalışmayacağını duyurdu. Ukrenergo şirketi daha sonra Odessa ve bölgedeki iki elektrik trafo merkezine saldırılar yapıldığını doğruladı.





Ukrenergo, "Odessa ve Odessa bölgesindeki ekipmanların hasar görmesi nedeniyle, enerji mühendisleri tüketim sınırlama sürelerini uzatmak zorunda kalıyor. Bu, çalışır vaziyette kalan ekipmanı aşırı yükten korumak için gereklidir" diye yazıyor.





Güney Ukrayna'nın savunma güçleri, Nikolaev ve Odessa bölgelerinde dört Şahed'in vurulduğunu bildirdi. Nikolaev'de bir enerji tesisi ve iki katlı bir konut binası hasar gördü. 11 kişi yaralandı, 2'si hastaneye kaldırıldı.