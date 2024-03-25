Ermenistan, Rusya’yı kızdırmak için elinden geleni yapıyor!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ermenistan Savunma Bakanlığı, İtalya ile bir yıllık askeri işbirliği anlaşması imzaladığını açıkladı.







Yapılan anlaşma, savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. İmzalanan protokolün detayları hakkında bilgi verilmedi ancak Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Levon Ayvazyan'ın, Güney Kafkasya'daki güvenlik durumu ve Roma'da Ermeni ordusundaki reformların gidişatı hakkında bilgi verdiği biliniyor.





MIR Kartlarının Kullanımını Durduruldu





Ermenistan ile Rusya son aylarda yaşanan krize bir yenisi daha eklendi.





Erivan yönetimi, ülke genelinde Rus MİR kartlarının kullanımını durdurma kararı aldı. Ulusal Ödeme Kartı Sistemi (NSCP), Ermenistan ArCa'nın birleşik ödeme sistemi üyesi bankalarının 30 Mart'tan itibaren MIR kartlarına hizmet vermeyi durduracağını doğruladı.





MIR ödeme sisteminin operatörü NSPK, 23 Şubat'ta ABD yaptırımlarına maruz kaldı. NSPK, yabancı bankaların MIR kartlarını kabul etmeye kendilerinin karar verdiğini, ödeme sisteminde yabancı ortaklarla çalışma konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığını kaydetti. MIR kartları 2017'den beri Ermenistan'da hizmet vermekteydi.