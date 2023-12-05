Dışa bağımlılıkta zirve : Rusya’dan tahıl ithalatında yine lideriz

Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Rusya’dan son beş ayda yapılan tarım ithalatı rakamlarını açıkladı.





Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye yanlış tarım politikaları yüzünden dışa bağımlılıkta zirveye ulaştı. Savaştaki Rusya’dan en çok tahıl alan ülke konumundaki Türkiye, ‘Tahıl Koridoru’ anlaşması için de en fazla çaba sarf eden ülkelerin başında geliyordu.Son beş ayda Rusya’dan üç milyon 603 bin ton tahıl ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre 340 bin ton azaldı. Buna rağmen Türkiye, Rusya’dan en fazla tahıl ithalatı yapan ülke oldu.Ali Ekber Yıldırım’ın açıkladığı rakama göre Rusya’dan yapılan tahıl ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre 340 bin ton azalmasına rağmen Türkiye bu konudaki liderliğini sürdürdü.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:“Türkiye, son 5 ayda Rusya’dan 3 milyon 603 bin ton tahıl ithal etti. Geçen yıl aynı dönemde 4 milyon 63 bin ton ithalat yapılmıştı.Sezonun ilk 5 ayında Rusya’dan en çok tahıl ithal eden ülkeler(ton)1-Türkiye: 3.603.0002-İran: 3.464.0003- Mısır: 2.751.0004- Suudi Arabistan: 1.970.0005- Bangladeş: 1.722.000”