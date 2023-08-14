Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet tartışılan imamla ilgili inceleme başlattı /14 Ağustos 2023 15:28

Diyanet tartışılan imamla ilgili inceleme başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, açıklamaları ile sürekli tartışma konusu olan ve korumalarıyla gezen imam Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı. Konakçı son olarak Hatay için 'Arap yurdu' ifadelerini kullanmıştı.

SHABER3.COM

Yayınladığı videolarla tepki çeken ve hilafet çağrılarında bulunan imam Halil Konakcı, geçen gün Hatay’ın ‘Arap yurdu’ olduğunu söyleyerek yine tepkilerin hedefi oldu.

Konakcı’nın son açıklamalarının ardından birçok suç duyurusunda bulunulurken, Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, korumaları ve açıklamaları ile sürekli gündeme gelen İstanbul Pendik Uluçınar Cami İmamı Halil Konakcı hakkında, paylaşımları nedeniyle inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU?
Konakcı bir vaazında, “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyanet tartışılan imamla ilgili inceleme başlattı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:39:41