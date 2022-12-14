Diyanet Vakfı, kiracılarına ENAG enflasyonunu aşan oranda zam yaptı

“Fiyatları tayin eden Allah’tır” açıklamasıyla tepki toplayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vakfı, Ankara Çarşısı’ndaki küçük esnafın dükkan kiralarına fahiş zam yaptı. Esnafa yazı yollayan Vakıf, istediği fahiş oranların ödenmemesi durumunda uyarlama davası açacağını ve dava masraflarının da esnaf tarafından ödeneceğini bildirdi. Diyanet Vakfı, Ankara Çarşısı’nda kiraya verdiği dükkanların kirasına yüzde 250’nin üstünde zam yaparken TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarını baz almadı. Üç metrekare bile olmayan dükkanlar için ENAG’ın açıkladığı enflasyon oranlarının da üstünde zam isteyen Vakıf, ödenmemesi durumunda küçük esnafı icraya veriyor.









Vakıf, küçük esnafa kira tespit davası açarak yargılama giderlerinin de küçük esnaf tarafından karşılanacağını bildirdi. Medyascope ‘a konuşan Çarşı esnafı, Diyanet Vakfı ‘nın istediği kirayı ödeyecek durumları olmadığını söyleyerek yetkililerden adil bir zam yapılması için yardım istedi. Pandemi döneminin zararlarını hala kapatamadıklarını söyleyen esnafın çoğu altmış beş yaş üstü ve geçimini Ankara Çarşısı’ndaki küçük dükkanlarda el işçiliği yaparak kazanıyor.



