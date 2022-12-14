Diyanet Vakfı, kiracılarına ENAG enflasyonunu aşan oranda zam yaptı

“Fiyatları tayin eden Allah’tır” açıklamasıyla tepki toplayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vakfı, Ankara Çarşısı’ndaki küçük esnafın dükkan kiralarına fahiş zam yaptı. Esnafa yazı yollayan Vakıf, istediği fahiş oranların ödenmemesi durumunda uyarlama davası açacağını ve dava masraflarının da esnaf tarafından ödeneceğini bildirdi. Diyanet Vakfı, Ankara Çarşısı’nda kiraya verdiği dükkanların kirasına yüzde 250’nin üstünde zam yaparken TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarını baz almadı. Üç metrekare bile olmayan dükkanlar için ENAG’ın açıkladığı enflasyon oranlarının da üstünde zam isteyen Vakıf, ödenmemesi durumunda küçük esnafı icraya veriyor.
Vakıf, küçük esnafa kira tespit davası açarak yargılama giderlerinin de küçük esnaf tarafından karşılanacağını bildirdi. Medyascope ‘a konuşan Çarşı esnafı, Diyanet Vakfı ‘nın istediği kirayı ödeyecek durumları olmadığını söyleyerek yetkililerden adil bir zam yapılması için yardım istedi. Pandemi döneminin zararlarını hala kapatamadıklarını söyleyen esnafın çoğu altmış beş yaş üstü ve geçimini Ankara Çarşısı’ndaki küçük dükkanlarda el işçiliği yaparak kazanıyor.
“Hiçbir mahkeme, yüzde 200’ün üzerinde kira artışının makul olduğu yönünde karar vermez”
Konuyu Medyascope’a değerlendiren avukat Levent Mazılıgüney, kiralara yapılan fahiş zamlar için sınırlama getirildiğini hatırlattı. İşyerlerine yapılan kira zam oranlarının TÜFE ile sınırlandırıldığını dile getiren Mazılıgüney, beklenmeyen durumlarda emsal kira artışlarının yapılabildiğini fakat Diyanet Vakfı’nın talep ettiği rakamın TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarıyla da bağdaşmadığına şu sözlerle dikkat çekti:
“Diyanet Vakfı’nın yıllardır aynı yerde esnaflık yapan ve pandemiden yeni çıkmış küçük esnaftan fahiş oranlarda kira talep etmesi, karşılanmadığı takdirde de ‘Uyarlama davası açılırsa da vekalet ücretlerini ödemek zorundasınız’ demesi hukuki değil. Uyarlama dava açma hakkı elbette var fakat hiçbir mahkemenin yüzde iki yüzün üzerinde kira artışının makul olduğu yönünde bir karar vereceğini düşünmüyorum.”