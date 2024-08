Diyanet, yeni şirket kurdu: Kripto para satabilecek, sanal evren oluşturabilecek...

NFT, TOKEN, COİN ENDÜSTRİLERİ İÇİN YAZILIM FAALİYETLERİ YAPACAK

Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki kuruluş ilanına göre, şirket şu faaliyetleri yürütecek:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kripto paraların caiz olup olmadığına ilişkin soruya, "Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz" diye yanıt vermişti. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurduğu yeni şirketin coin satabileceği, Metaverse gibi sanal evrenler kuracağı ortaya çıktı.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir süre önce bir bilişim şirketi kurduğu ortaya çıktı. 14 Şubat 2023'te kurulan şirketin adı CMIT Bilişim ve ARGE Anonim Şirketi. Şirketin kurucusu Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan TDV Eğitim Yatırım Anonim Şirketi. Kısa Dalga'da yer alan habere göre şirketin kuruluş sermayesi ise 2 milyon lira.Şirketin kuruluşundan yaklaşık iki ay sonra Ankara OSTİM Teknopark'ta bir de şube açtığı öğrenildi. Şirketin merkezi ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bulunuyor.- Bulut bilişim sistemlerinin kurulumu, yapılandırılması.- Blok Zinciri (Blockchain) hizmetleri alanında her türlü altyapı, sistem, servis, hizmet, ürün, yazılım geliştirmek, almak, satmak, işbirliği yapmak ve yurtiçi, yurtdışı ticaretini yapmak.- Bilgi teknolojileri ve web 3.0 blockchain dünyasında danışmanlık ve eğitim projeleri yapmak; NFT, token, coin endüstrileri için yazılım alanında faaliyetlerde bulunmak. Gelişen internet teknolojileri, oyun ve animasyon çalışmaları, avatar karakterleri alanında her türlü çalışmayı yapmak.- Teknoloji alanında çalışmalar yürüten her türlü şirkete ortak olmak, ortaklaşa proje yürütmek ve ticaret yapmak.- Metaverse gibi sanal evrenler ile ilgili her türlü altyapı, sistem, servis, ürün, yazılım, danışmanlık, tasarım… Sanal evrenler üzerinden yapılacak her türlü satış, pazarlama, habercilik, animasyon hizmetlerini geliştirmek, almak, satmak…- Oyun, eğlence, gösteri, sosyal ağlar, toplantı gibi sanal dünya ve gerçeği eş zamanlı olarak deneyimleyebilen dijital sistemler geliştirmek.- Her türlü platform için internet ve mobil uygulamalar geliştirmek. Bu uygulamaları internet ve mobil ağ üzerinden satmak.- Çeşitli programlama dillerinde yazılım, program, oyun gibi içerikler üreterek nihai tüketicilere veya yayıncılar ile anlaşarak yurtiçi ve yurtdışına satmak.