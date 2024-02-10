Doğalgaz desteği seçimle başladı, seçimle bitiyor

25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi, geçtiğimiz yıl genel seçimlerden önce alınan kararla bir yıl süreyle ücretsiz hale getirilmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu uygulamanın uzatılmayacağını açıkladı.



Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri bakanlık bütçesinden karşılanıyordu.



"UYGULAMAYI NİSANA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ"



Zonguldak'ta partisinin adaylarını tanıtan Erdoğan, doğal gaz desteğinin seçim sonrası biteceğine işaret etti:



- Filyos’taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğal gaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını, devlet olarak biz ödedik. 11 ay boyunca, mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz bedelinin bilabedel olacağını söyledik.



- Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 88 milyar lira tutarında destek sağlamış olacağız.