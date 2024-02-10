AKP, kamu mallarını satmayı sürdürüyor: Toplam satış 126,9 milyar TL’yi geçti

Bold Medya'da yer alan habere göre AKP iktidarı 2023’te toplam 3 milyar 914 milyon 583 bin TL’lik kamu taşınmazını satarken, 2003-2023 dönemindeki özelleştirmelerin toplam bedeli 126,9 milyar TL’ye ulaştı.





AKP iktidarında, çok sayıda kamu varlığı yok pahasına elden çıkarıldı. Cumhuriyet döneminin en büyük özelleştirmeleri AKP iktidarında oldu. Çok sayıda kamu kurumu, özelleştirmeyle satıldı. Kamu taşınmazları satışından elde edilen gelirin yıllara göre dağılımı iktidarın kamu varlıklarına yönelik tutumunu gözler önüne seriyor.





Resmi verilere göre, 1986 ve 2002 yıllarını da kapsayan 17 yıllık dönemde gerçekleştirilen kamu taşınmazı satışından elde edilen gelir, 55 milyon 361 bin 200 TL olarak kayıtlara geçti. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre AKP iktidarında yaşanan 2003-2023 döneminde ise toplam 21 milyar 219 milyon 303 bin TL’lik kamu taşınmazı satıldı.





AKP’nin kamu taşınmazları bilançosu 2021 yılı itibarıyla 10 haneli tutarlara çıktı. 2020 yılında 144 milyon 592 bin TL’lik kamu taşınmazını satan iktidar, 2021 yılında 1 milyar 777 milyon 127 bin TL’lik, 2022 yılında ise 7 milyar 597 milyon 244 bin TL’lik kamu taşınmazı satışına imza attı.





Verilere göre, 2023 yılında kamu taşınmazı satışından elde edilen gelir, 3 milyar 914 milyon 583 bin TL olarak kaydedildi. AKP döneminde yapılan özelleştirmelerin toplam bedeli ise 126,9 milyar TL oldu.