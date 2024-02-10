Samanyolu Haber /Gündem / AKP, kamu mallarını satmayı sürdürüyor: Toplam satış 126,9 milyar TL’yi geçti /10 Şubat 2024 20:11

AKP, kamu mallarını satmayı sürdürüyor: Toplam satış 126,9 milyar TL’yi geçti

AKP iktidarı, kamu mallarını satmayı sürdürüyor. Geçen yıl 4 milyar TL’lik kamu malı satan AKP'nin iktidarda olduğu 20 yılda sattığı kamu mallarının bedeli 126,9 milyar TL’ye ulaştı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre AKP iktidarı 2023’te toplam 3 milyar 914 milyon 583 bin TL’lik kamu taşınmazını satarken, 2003-2023 dönemindeki özelleştirmelerin toplam bedeli 126,9 milyar TL’ye ulaştı.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE EN ÇOK SATIŞ AKP İKTİDARINDA

AKP iktidarında, çok sayıda kamu varlığı yok pahasına elden çıkarıldı. Cumhuriyet döneminin en büyük özelleştirmeleri AKP iktidarında oldu. Çok sayıda kamu kurumu, özelleştirmeyle satıldı. Kamu taşınmazları satışından elde edilen gelirin yıllara göre dağılımı iktidarın kamu varlıklarına yönelik tutumunu gözler önüne seriyor.

AKP ÖNCESİNDEKİ SATIŞ 55 MİLYON TL

Resmi verilere göre, 1986 ve 2002 yıllarını da kapsayan 17 yıllık dönemde gerçekleştirilen kamu taşınmazı satışından elde edilen gelir, 55 milyon 361 bin 200 TL olarak kayıtlara geçti. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre AKP iktidarında yaşanan 2003-2023 döneminde ise toplam 21 milyar 219 milyon 303 bin TL’lik kamu taşınmazı satıldı.

AKP KAMU TAŞINMAZLARINI ELDEN ÇIKARIYOR

AKP’nin kamu taşınmazları bilançosu 2021 yılı itibarıyla 10 haneli tutarlara çıktı. 2020 yılında 144 milyon 592 bin TL’lik kamu taşınmazını satan iktidar, 2021 yılında 1 milyar 777 milyon 127 bin TL’lik, 2022 yılında ise 7 milyar 597 milyon 244 bin TL’lik kamu taşınmazı satışına imza attı.

YAPILAN ÖZELLEŞTİRMELERİN TOPLAM BEDELİ 126,9 MİLYAR TL

Verilere göre, 2023 yılında kamu taşınmazı satışından elde edilen gelir, 3 milyar 914 milyon 583 bin TL olarak kaydedildi. AKP döneminde yapılan özelleştirmelerin toplam bedeli ise 126,9 milyar TL oldu.
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