Samanyolu Haber /Gündem / Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu /07 Şubat 2022 15:48

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

Isparta'nın merkez ilçesinde bulunan Zafer Mahallesi'nde elektrikler Çarşamba akşamından bu yana kesik. Muhtarlıkta, vatandaşlara ısınmalara için tüp dağıtılırken metrelerce sıra oluştu.

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

Hava sıcaklığının eksi 11 derecelere kadar indiği ve kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Isparta’da 72 saati aşan elektrik kesintisi halen bazı bölgelerde sürerken vatandaşlar dondurucu soğukta tüp kuyruklarında bekledi.

ÖZELLEŞTİRME İHALESİ YANDAŞA VERİLDİ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (TEDAŞ) bağlı, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2013 yılında özelleştirilerek AKP’nin yandaş müteahhitlerinden Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu’na 546 milyon dolara satıldı. Yaklaşık 8 yıldır hiçbir teknolojik yatırım yapmayan ve Isparta’nın içinde bulunduğu illerdeki enerji nakil hatlarını yer altına indirmeyen Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, yoğun kar yağışı nedeniyle kopan elektrik nakil hatlarını 3 gün boyunca tamir edemediği için vatandaşlar ısınmak için tüp kuyruklarında bekledi.

Isparta’nın merkez ilçesinde bulunan Zafer Mahallesi’ndeki muhtarlıkta, vatandaşlara ısınmalara için tüp dağıtılırken uzun kuyruklar oluştu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal Twitter hesabından bir video paylaşarak, ‘‘Isparta’nın merkez ilçesinde bulunan Zafer Mahallesi’nde elektrikler Çarşamba akşamından bu yana kesik. Muhtarlıkta, vatandaşlara ısınmalara için tüp dağıtılırken metrelerce sıra oluştu.’’ İfadelerini kullandı.
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Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

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