Doğalgazda bedava dönemi bitiyor: Büyük zam kapıda





Bu karar çerçevesinde, ilk faturaların tamamı devlet tarafından ödenirken, sonrasında ise 25 Sm³'e kadar olan kullanım bedelleri bütçeden karşılanıyordu. Ancak şu an için bir uzatma söz konusu değil ve bu durum, tüketimde artış yaşanması durumunda vatandaşların faturalarında artışa neden olacak.



Geçen yıl 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024 tarihine kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 Sm3’e kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanıyordu.