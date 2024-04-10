Samanyolu Haber /Gündem / Doğalgazda bedava dönemi bitiyor: Büyük zam kapıda /10 Nisan 2024 10:46

Doğalgazda bedava dönemi bitiyor: Büyük zam kapıda

2023 Nisan ayında, vatandaşlara 25 metreküp doğalgaz bir yıl boyunca ücretsiz verilmiş, vatandaşlar biraz olsun rahatlamıştı. Konutlarda 25 standart m3’e (Sm3) kadar bedava doğalgaz uygulaması 1 Mayıs’ta sona erecek. Bu durum faturalarda otomatik bir artışa sebep olacak.

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Geçen yıl 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024 tarihine kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 Sm3’e kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanıyordu.

Bu karar çerçevesinde, ilk faturaların tamamı devlet tarafından ödenirken, sonrasında ise 25 Sm³'e kadar olan kullanım bedelleri bütçeden karşılanıyordu. Ancak şu an için bir uzatma söz konusu değil ve bu durum, tüketimde artış yaşanması durumunda vatandaşların faturalarında artışa neden olacak.
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