Bayramınız mübarek olsun

Bayramlar, geçmişin hatıralarını canlandırır ve insanların affa, kurtuluşa, geçmişle geleceğin birleşmesine vesile olur.





Bayramlar, insanların gönüllerinde huzur oluşturur ve simalarda sevince vesile olur.





Her bayram, geçmişi ve geleceği bir araya getirerek, ataların ve torunların mutluluklarını birleştirir.





Bayramlar, renkli, derin ve muhteşem hatıralarla doludur.





Fethullah Gülen Hocaefendi, bayramların geçmişe ait tabloları ve geleceğe ait manzaraları bir arada görmemizi sağladığını ve bu durumun insanların gönüllerini mutlulukla doldurduğunu vurgular.





Bayramlar, zamanın üstüne çıkarak insan ruhunu kanatlandırır ve farklı bir idrak şekliyle yaşanır.





Bayramlar, günübirlikçilikten uzaklaşmayı ve geçmişle geleceği birleştirmeyi amaçlar.





HAYIRLI BAYRAMLAR...