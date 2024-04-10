Alman ordusu Bundeswehr savaşa hazırlanıyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un "Yeni bir milat" sözleriyle açıkladığı yapısal reformlar, Alman ordusunun "çevik operasyonel yetkinliklerle güçlendirilmesini" amaçlıyor.

Alman ordusundaki dönüşümün ana hatları

Buna göre Bundeswehr'in iç ve dış operasyonları artık tek elden, kurulacak Müşterek Komuta ve Harekat Merkezi Komutanlığı tarafından koordine edilecek.

Alman ordusu ayrıca yeni bir savaş türü olan siber savaşa da hazır hale getirilecek. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine dördüncü bir kuvvet daha eklenecek: Siber ve Enformasyon Kuvvetleri. Bu kuvvet yapısı, hibrit tehlikeleri analiz edecek, elektronik savaş ve siber operasyonlar, keşif, elektronik altyapının korunması gibi konulardan sorumlu olacak.

Bir de Destek Komutanlığı oluşturulacak. Bu komutanlık her dört kuvvet komutanlığına nükleer, biyolojik ya da kimyasal saldırı durumunda tıbbi malzeme ve lojistik destek sağlayacak.





Kime, hangi mesaj verilmek isteniyor?

Savunma Bakanı Pistorius, ilan ettiği bu reformların altı ay içinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini açıkladı.





Rusya'nın Avrupa'ya oluşturduğu tehdidin yoğunlaştığına, bu nedenle orduyu acil durumlarda ülkeyi savunmaya hazır hale getirmek zorunda olduklarına dikkat çeken Pistorius, "Şu herkes için çok net olmalı. Biz ülkemizi ve ittifak ortaklarımızı savunuyoruz. Kimsenin NATO toprağına saldırma fikrine kapılmaması gerektiğini bir kez daha açıkça ortaya koyuyoruz" dedi.





Bu arada Alman ordusu asker sıkıntısı da çekiyor. Pistorius'un reformları açıklarken Almanya'da 2011 yılında askıya alınan zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulanmasına dönük önerilerini de sunması bekleniyordu. Ancak Pistorius muhtemel modellere ilişkin incelemele ve değerlendirmelerin sürmekte olduğunu söylemekle yetindi.





Ordudaki asker sayısı son resmi verilere göre 181 bin 811'e geriledi. Savunma Bakanı Pistorius'a göre ordu bünyesindeki askerlerin sayısının 2031 yılına kadar en az 203 bine ulaşması gerekiyor.





Ana muhalefet reformlar için ne diyor?

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin milletvekili ve savunma uzmanı Roderich Kiesewetter, ülke içi ve ülke dışı operasyonların Müşterek Komuta ve Harekat Merkezi Komutanlığı çatısı altında toplanmasını olumlu olarak değerlendiriyor.



