Samanyolu Haber /Gündem / Doğalgazın ardında bir yüzde 20 zam da elektriğe geldi /01 Eylül 2022 01:06

Doğalgazın ardında bir yüzde 20 zam da elektriğe geldi

BOTAŞ yönetimi tarafından doğalgaza konutlarda yüzde 20 zam yapıldığının açıklanması sonrasında bir yüzde 20 zam da elektrik faturalarına geldi.

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Evrensel'de yer alan habere göre EPDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pandeminin etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirmiştir. ‘Küresel enerji krizi’ olarak da yorumlanan bu süreçte neredeyse bütün ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşanmış bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için %20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için %30, sanayi abone grubu için %50 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmuştur. Yeni tarifeler 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.” denildi.
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