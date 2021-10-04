Türkiye'nin Güney Kıbrıs adına faaliyet gösteren bir araştırma gemisini, Türk kıta sahanlığında izinsiz faaliyette bulunduğu gerekçesiyle geri çevirdiği bildirildi.





AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de NAVTEX yayımlamıştı. Türk Milli Savunma Bakanlığı, "büyük bölümü Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan bir sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunulduğunu, faaliyetin Türkiye ile koordine edilmesi gerekliliğinin 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyurulduğunu" bildirdi.





Güney Kıbrıs'a ait sismik araştırma gemisi Nautical Geo'nun 3 Ekim sabah saatlerinde Türk Kıta Sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulunduğu, bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkarıldı" denildi.





Geçen hafta da gerginlik çıkmıştı

Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta da Girit'in doğusunda yürüttüğü faaliyetler sırasında Türk Kıta Sahanlığına girdiği gerekçesiyle Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellendiği bildirilmişti.





Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan ve GKRY'nin son aylarda Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir" ifadeleri yer almıştı. Bakanlığın açıklamasında, "Ülkemiz Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir" denilmişti.





İstişari görüşmeler 6 Ekim'de Ankara'da

Öte yandan Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesinin hedeflendiği istişari görüşmelerin 63. turu 6 Ekim Perşembe günü Ankara’da yapılacak.





Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi 16 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılmıştı. Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti.