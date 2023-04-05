Doğu Perinçek: Erdoğan, oylar bölsün diye İnce'yi destekliyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için yeterli sayıda imza toplayamadı. Bu konuda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı tarafın oylarını bölmek amacıyla Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi desteklediğini iddia etti.





İddialarına cevap veren Muharrem İnce ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan abine söyle, sadece Doğu yetmez Batı’da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize vız gelir tırıs gider" şeklinde bir mesaj paylaştı.





İnce, Perinçek'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve kendisini hedef alan ifadelerin doğru olmadığını belirtti. Ayrıca, Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeterli sayıda imza toplayamamasının sebebinin, halkın kendisine ilgi göstermemesi olduğunu söyledi.









Bu arada, Doğu Perinçek, Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'na katılma tekliflerini reddetmesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Perinçek'e göre, Erdoğan Cumhur İttifakı'na katılmayı reddederek, Muharrem İnce'nin adaylığına destek verdi.





Muharrem İnce, Perinçek'e "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan abine söyle, sadece Doğu yetmez Batı’da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize vız gelir tırıs gider" sözleriyle yanıt verdi.









