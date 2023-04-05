Samanyolu Haber /Gündem / Doğu Perinçek: Erdoğan, oylar bölsün diye İnce'yi destekliyor /05 Nisan 2023 00:41

Doğu Perinçek: Erdoğan, oylar bölsün diye İnce'yi destekliyor

Perinçek, seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Erdoğan, Muharrem İnce'yi destekleyerek karşı tarafın oylarını bölmek istiyor" dedi ve Cumhur İttifakı'na katılma tekliflerinin reddedildiğini söyledi. Muharrem İnce, adaylığına ilişkin açıklama yapan Doğu Perinçek'e "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? " diyerek tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için yeterli sayıda imza toplayamadı. Bu konuda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı tarafın oylarını bölmek amacıyla Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi desteklediğini iddia etti.

İddialarına cevap veren Muharrem İnce ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan abine söyle, sadece Doğu yetmez Batı’da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize vız gelir tırıs gider" şeklinde bir mesaj paylaştı.

İnce, Perinçek'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve kendisini hedef alan ifadelerin doğru olmadığını belirtti. Ayrıca, Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeterli sayıda imza toplayamamasının sebebinin, halkın kendisine ilgi göstermemesi olduğunu söyledi.


Bu arada, Doğu Perinçek, Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'na katılma tekliflerini reddetmesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Perinçek'e göre, Erdoğan Cumhur İttifakı'na katılmayı reddederek, Muharrem İnce'nin adaylığına destek verdi.

Muharrem İnce, Perinçek'e "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan abine söyle, sadece Doğu yetmez Batı’da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize vız gelir tırıs gider" sözleriyle yanıt verdi. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğu Perinçek: Erdoğan, oylar bölsün diye İnce'yi... Sonraki Haber >>

New York'ta tarihi gün

New York'ta tarihi gün

ABD'de tarihi anlar: Trump 'tutuklandı' hakkındaki 35 ayrı suçlama için bakın ne dedi

ABD'de tarihi anlar: Trump 'tutuklandı' hakkındaki 35 ayrı suçlama için bakın ne dedi

Enes Kanter 'İftar Zamanı' programında

Enes Kanter 'İftar Zamanı' programında

KHK’lılar söke söke dönecek

KHK’lılar söke söke dönecek

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

Erdoğan'ı peygambere benzetti:

Erdoğan'ı peygambere benzetti:

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:54:46