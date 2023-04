ABD'de tarihi anlar: Trump 'tutuklandı' hakkındaki 35 ayrı suçlama için bakın ne dedi

Trump’ın parmak izi alındı ancak fotoğrafı çekilmedi, kollarına kelepçe takılmadı. Trump iddiaları reddetti. Mahkemeden salıverilen Trump, özel uçağıyla New York’tan ayrıldı.



Kameralar karşısına geçen savcı, ellerindeki delillerin sayısının çokluğuna ve sağlamlığına vurgu yaptı. 34 ayrı illegal ödemeden bahsetti. Evrakta sahtecilik ile para çıkışları yapıldığını anlattı. Bu işlemlerin herkes için suç olduğunu vurguladı.



Eski Başkan Donald Trump hakkında kabul edilen 16 sayfalık iddianame, “Birinci dereceden şirket kayıtlarında tahrifat” suçlamasına odaklanıyor. Manhattan Bölge Savcılığı tarafından açıklanan iddianamede aynı kategori altında 34 ayrı başlık sıralanıyor.



Başsavcı Alvin Bragg Twitter hesabından iddianameyi de paylaşarak, “Donald Trump ve ortaklarının Amerikan seçmeninden olumsuz bilgi ve yasadışı faaliyeti gizlemek amacıyla New York şirket kayıtlarında defaatle ve hileli şekilde tahrifat yaptığını iddia ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Trump neyle suçlanıyor?



Eski Başkan Donald Trump, 2016’daki başkanlık seçimi için yürüttüğü kampanya sırasında, oyuncu Stormy Daniels ve eski Playboy mankeni Karen McDougal’a sessiz kalmaları için yapılan 150 bin ve 130 bin dolarlık ödemeleri gizlemekle suçlanıyor.



Eski avukatı Michael Cohen ödemelerin Trump’ın talimatı doğrultusunda kendisi tarafından yapıldığını ve daha sonra kendisine bu paraların geri ödendiğini söylemişti.



New York’ta görülen davada büyük jüri tarafından kabul edilen iddianameye göre Trump, suç teşkil eden faaliyetleri gizlemek amacıyla şirket kayıtlarında yanlış bilgi vermekle suçlanıyor.



İddianamede Trump’la geçmişte ilişkisi bulunduğu iddia edilen iki kadına sessiz kalmaları için yapılan ödemelerin dışında, Trump Tower’daki apartman görevlisine de 30 bin dolarlık bir ödeme yapıldığı belirtiliyor.



Trump suçlamaları reddetti



Trump, New York’ta geceyi geçirdiği Trump Tower’dan yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy eşliğinde Manhattan’a gelerek savcılığa teslim oldu.



Mahkeme binasına üzerinde lacivert bir takım elbise ve kırmızı kravatla gelen Trump, mahkeme salonuna girerken dışarda toplanmış olan kalabalığa el salladı.



Trump, yüzlerce medya mensubu ve kameranın bulunduğu ana kapı yerine binanın arka kapısından girmeyi tercih etti.



Binaya girdikten sonra polisin yanından herhangi bir şey söylemeden geçen eski ABD Başkanı, savunma ekibiyle birlikte mahkeme salonuna girerek hakim karşısına çıktı.



Duruşma öncesinde bir kez daha davanın siyasi olduğunu savunan Donald Trump mahkeme salonuna giriş ve çıkışta sessiz kalmayı tercih etti. Duruşma sırasında da az konuştuğu gözlemlenen Trump hakkındaki suçlamaları reddetti.



2024 başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump’ın akşam saatlerinde Florida’daki konutundan kapsamlı açıklama yapması bekleniyor.



Bir sonraki duruşma 4 Aralık’ta



Donald Trump’ın avukatı Todd Blanche duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmelerin üzücü olduğunu ve sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Trump’ın avukatı Blanche, ABD’nin eski başkanı hakkında açıklanan iddianamenin üzücü olduğunu, ülkede hukukun üstünlüğünün öldüğünü gösterdiğini iddia etti; iddianamenin federal ya da eyalet suçu içermediğini söyledi.



Eski ABD Başkanı Trump’ın şirket kayıtlarında tahrifatla suçlandığı davada bir sonraki duruşmanın 4 Aralık’ta New York’ta yapılması bekleniyor.