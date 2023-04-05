PKK'ya haraç toplamakla suçlanan 11 kişi hakim karşısında

Hepsi Türkiye'den gelen Kürtlerden oluşan ve yaşları 24 ile 64 arasında değişen 11 sanıktan 9'u salı günü Paris Ceza Mahkemesi'nin terörizm davalarına bakan 16. Dairesi'nde hazır bulundu.



Duruşmaya katılmayan iki sanıktan birinin avukatı, ailesi son zamanlarda Türkiye'de "baskıya maruz kalan" müvekkilinin duruşmaya gelmekten "korkmuş olabileceğini" ifade etti. Bir diğer avukat ise müvekkilinin kız kardeşinin Türkiye'de gözaltına alındığını söyledi.



Dava öncesi savunma avukatları soruşturma sırasında kullanılan "terörist" nitelemesine itiraz etti.



Meslektaşları gibi sevk kararının iptalini talep eden Avukat Raphael Kempf, soruşturma hakimi için "tartışılmaz" olduğunu ancak PKK'ya ilişkin "gerçek bir tartışmanın var olduğunu" öne sürdü.



Müvekkilinin "gözaltına alındığı andan itibaren PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediğini söylediğini" ifade eden Avukat, "en azından bu sorunun sorulması gerektiğini" söyledi.



Avukat Blandine Weck de Terris ise "PKK'nın IŞİD ile mücadeleye yardımcı olduğunu" savundu.



Verilen aranın ardından mahkeme, talebi davanın geri kalanıyla birlikte değerlendireceğini açıkladı.



Soruşturmayı yürüten savcılara göre, bazı Kürtler "devrim vergisini" gönüllü olarak ödese de tanıklıklar ve telefon kayıtları, diaspora mensuplarına yönelik "gerçek bir tacizin" ve "haraç toplamaya" benzer tahsilat yöntemlerinin varlığını ortaya çıkardı.



Her yıl toplanan "vergi" miktarının "toplayıcılar" tarafından keyfi olarak belirlendiği ifade ediliyor.



Fransa'nın güneydoğu bölgesi için toplanan yıllık miktarın iki milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.



11 sanığın davası 14 Nisan'a kadar devam edecek.