Samanyolu Haber /Dünya / Doğu Türkistanlılar Türkiye’den desteğini arttırmasını bekliyor /06 Temmuz 2023 07:55

Doğu Türkistanlılar Türkiye’den desteğini arttırmasını bekliyor

İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlılar, Çin'in Uygurlara yönelik politikalarını protesto etmek amacıyla Çin Başkonsolosluğu yakınında bir araya geldi.

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Protestoya katılanlar, Türkiye'nin Uygur halkına daha fazla destek vermesini beklediklerini belirtti. Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği Başkanı Burhan Kavuncu, dünya kamuoyunun Çin'in Uygurlara soykırım uygulamasına sessiz kalarak bu katliama ortak olduğunu söyledi. 

Kavuncu, devletlerin samimi olmadığını ve halkların Uygur Türkleri'ne sahip çıkmasının daha önemli olduğunu ifade etti. 

Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Abdüsselam Teklimakan ise Türkiye'nin Uygur Türkleri'ne desteğinin güçlenerek devam etmesini beklediklerini dile getirdi. 

Protestoya katılanlar, Türkiye'deki siyasilerin Uygurlara yeterli desteği vermediğini ifade ederek Türkiye'nin kendi sıkıntıları olduğunu ve destek vermesinin zor olduğunu belirttiler.
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