Samanyolu Haber /Sağlık / Doğum sonrası depresyonu için geliştirilen hap onaylandı /05 Ağustos 2023 14:08

Doğum sonrası depresyonu için geliştirilen hap onaylandı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yetişkinlerde doğum sonrası depresyonu tedavi etmek için Biogen ve Sage Therapeutics’in geliştirdiği hapı onayladı.

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Şirketler, milyonlarca kadını etkileyen doğum sonrası depresyonunu tedavi etmek için geliştirilen ‘Zurzuvae’ adlı ilaç için FDA’nın onayını istemişti.

Reuters’ın aktardığına göre Sage Therapeutics ve Biogen, Zurzuvae’nin ABD’de bu yılın son çeyreğinde piyasaya sürülmesini beklediklerini belirtti.

Resmi istatistiklere göre 2021’de ABD’de, doğum yapan yedi kadından birinde postpartum depresyon görüldü. Postpartum depresyon, bir kadının doğumdan sonra normal yaşantısına dönmesini ve çocuğuyla olan ilişkisini ciddi şekilde etkiliyor.

Bazı çalışmalar, annelerin yüzde 15’inin doğumdan bir yıl sonra bile doğum sonrası depresyonu yaşayabildiğini gösteriyor.
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