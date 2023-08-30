Samanyolu Haber /Dünya / Doğumhaneden çalınıp satıldı, 42 yıl sonra ilk kez annesine sarıldı /30 Ağustos 2023 13:38

Doğumhaneden çalınıp satıldı, 42 yıl sonra ilk kez annesine sarıldı

Augusto Pinochet'nin 17 yıllık diktatörlüğünde yüzlerce hatta binlerce çocuğun yabancılara 10-15 bin dolar karşılığında satıldığı belirtiliyor.

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Şilili diktatör Augusto Pinochet döneminde bebekken çalınan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde büyütülen 42 yaşındaki avukat biyolojik annesiyle ilk kez görüştü.

Buluşma için annesi Maria Angelica Gonzalez'in yaşadığı Valdivia'ya giden Jimmy Lippert Thyden, uçaktan inerek annesiyle kucaklaştığı videosunu sosyal medyada paylaştı.

Thyden "Annem benden habersizdi, çünkü ona benim doğum sırasında öldüğüm söylenmişti." dedi.

Annesinin bebeğini görmek istemesi üzerine yetkililerin bebeği gömdüklerini söylediği bilgisini veren Thyden "bu yüzden birbirimize hiç sarılamadık." diye konuştu.

Lippert Thyden ailesiyle, Şili'deki diktatörlük döneminde birbirinden ayrı düşen aileleri buluşturmayı amaçlayan Şilili bir sivil toplum kuruluşunun yardımıyla DNA köken testi sonucu yeniden bir araya geldi.

Nos Buscamos (Arıyoruz) adlı sivil toplum kuruluşu bugüne kadar 400 aileyi buluşturduklarını bildirdi. Pinochet'nin 17 yıllık diktatörlüğünde yüzlerce hatta binlerce çocuğun yabancılara 10-15 bin dolar karşılığında satıldığını belirten kuruluş, Thyden'ın bu bebeklerden biri olduğunu belirtti.

1990'da sona eren Pinochet döneminde binlerce kişi kaybolmuş, on binlerce kişi de işkence görmüştü.
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