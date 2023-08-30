Kılıçdaroğlu: Seçim sonrası üzerimizde partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı oluştu

Geride kalan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin yankıları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serbestiyet yazarı Oral Çalışlar’a yaptığı açıklamalarda, seçimlerin ardından kamuoyuna bir özeleştiri vermemelerinin eksiklik olduğunu söyledi.



Bir özeleştirinin Millet İttifakı bileşenleri ile de yapılabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, seçimin ardından ruh hallerini ise şöyle özetledi:



“Üzerimizde seçim sonrası ağır bir baskı oluştu. Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı. Bu hâlâ sürüyor.”



Çalışlar, Serbestiyet’teki köşesinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:



“Kurultay’da yönetim açısından bir sorun çıkmaz. CHP’de şu anda il ve ilçe örgütlerinin başındaki arkadaşlarımızın çoğu eski gençlik kollarında çalışanlar. Parti bu şekilde de yenileniyor.” Seçimlerde müttefik sağcı parti üyelerinin CHP listelerinden aday gösterilmesine yönelik eleştirileri şöyle cevapladı: “Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50’ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız. Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. ‘Parti sağa kayıyor’ haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir.”



Kemal Kılıçdaroğlu’na göre, oy verme ihtimali bulunan ‘tereddütlü kitle’ önemliydi: “İktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakâr kitle, sonucu tayin etti. Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, ‘Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’ ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler.”



Kemal Bey’le aynı kuşaktan olmanın, aynı tarihsel süreçleri yaşamanın, ortak bir tarihe sahip olmanın ortak anıları da vardı. 1968 eylemlerinin bazılarına ikimizin de katıldığı ortaya çıktı. TUSLOG baskınında Kemal Bey de göstericiler arasındaymış. Ben o eylemi örgütleyenlerdendim. Kılıçdaroğlu, “Biz 68’liler dirençli insanlarız. Mücadeleyi sürdürürüz” derken genel başkanlığa devam etmeye kararlı olduğunu tekrar vurgulamış oldu."