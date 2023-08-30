Gümüşhane Valisi Gergerlioğlu'nu blokladı: Gerekçe Mustafa Kabakçıoğlu videosu

Kabakçıoğlu’nu her ölüm yıl dönümünde anan Gergerlioğlu, dün de yaptığı paylaşımda yapay zeka ile Kabakçıoğlu’nu konuşturdu. Gergerlioğlu, paylaşımında Kabakçıoğlu’nun tuttuğu günlükten sözlere yer verdi.





Ben 3 yıldır cezaevinde tek kişilik hücrede, beyaz plastik bir sandalye üzerinde hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu’nun durumunu takip ediyorum, gündem ediyorum ve bugün de onunla ilgili bir tweet attım ve Gümüşhane Valiliği beni engellemiş.









Şimdi idari ve adli soruşturmalar zaten takipsizlik ile sonuçlanmıştı ve mesele Anayasa Mahkemesi’ndeydi. Gümüşhane Cezaevi’ndeki ölüm ile ilgili Adalet Bakanlığı soru önergelerimize cevap vermedi. Bakanlık bu konuda soru önergelerine hiçbir zaman cevap vermedi. Adli soruşturmalar takipsizlik ile sonuçlandı ve olayın üzeri kapatılmaya çalışıldı. Konuyu gündeme getirdiğim için, bugün bu konuyla ilgili tweet attığım için engellendiğimi görüyorum. Mustafa Kabakçıoğlu’nun tahmini duygularını seslendirmiştim ve kendi yakınlarının da hassasiyetle takip ettiği ve gereken açıklamaların yapılmasını istediği bu ölüm olayını 4 yıldır sürekli gündem etmiştim.





Kabakçıoğlu, Şebinkarahisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 2016'da nakledildiği Gümüşhane Cezaevi’nde 29 Ağustos 2020’de hayatını kaybetmişti. Kaldığı tek kişilik bir hücrede plastik sandalye üzerinde hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine Kabakçıoğlu’nun ölümü ile ilgili tartışma başlamıştı.Bu paylaşımın ardından Gümüşhane Valiliği, resmi Twitter hesabından Gergerlioğlu’nun hesabını engelledi. Engellendiğini fark eden Gergerlioğlu, T24’e şunları söyledi:“Gümüşhane Valiliği beni sosyal medyadan engellemiş. Neden acaba diye baktım. Bugün Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde 3 yıl önce 29 Ağustos 2020’de şüpheli bir şekilde ölen Mustafa Kabakçıoğlu’nun ölüm yıl dönümü.Maalesef ki Valilik beni engellemekte çareyi bulmuş. Kendi işlerini yapmayan Valilik beni engellemekte çareyi bulmuş, bakanlık açıklama yapmıyor valilik beni engelliyor sosyal medyada. Ben onlara sesleniyorum; halkın oyu ile seçilmiş bir milletvekilini engelleyeceğinize idari soruşturmaların sonucunu açıklayın! Takipsizlik verilen bu çok çarpıcı, tüyler ürperten tek başına kalmış hücresinde beyaz plastik sandalyede cenazesi bulunan bu kişi ile ilgili tatminkar açıklamalar yapın. Ailesi hala konunun idari ve adli olarak peşinde ve ailesine de gereken açıklamalar halen yapılmış değil. Gümüşhane Valiliği bizi istediği kadar engellesin sonuna kadar bu şüpheli ölümün peşinde olacağız, ortaya çıkmasını isteyeceğiz ve gündem edeceğiz.”