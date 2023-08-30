Samanyolu Haber /Gündem / Rusya NATO’su genişliyor mu? /30 Ağustos 2023 13:48

Rusya NATO’su genişliyor mu?

Moskova’nın öncülüğünde kurulan, Rusya NATO’su olarak da adlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) genişlemeye hazırlanıyor.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

KGAÖ Genel Sekreteri Albay General Anatoly Sidorov, örgütün daha da genişletilmesini ve BRICS'e benzetilerek gözlemci listesinin yenilenmesinin gündemlerinde olduğunu söyledi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) şu anda Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan’dan oluşuyor. Anatoly Sidorov, Latin Amerika, Afrika ve diğer kıtalardan ortak ve gözlemci olması durumunda kabul etmeye prensipte hazır olduklarını söyledi.

KGAÖ ülkelerinin bu yıl Belarus'ta yapacakları ortak tatbikatlara ilişkin konuşan Genel Sekreter, tatbikatlara 2 bin 500 üzerinde asker, 500 birlik askeri ve özel teçhizatın katılacağını belirtti. 2023 yılındaki ortak ve özel tatbikatlara toplamda 3 bin 700 kadar asker ve yaklaşık 650 parça ekipman çeşitli aşamalarda katılacak.

Belarus'taki tatbikatlara KGAÖ üyesi olmayan devletlerin temsilcileri gözlemci olarak davet edildi. Bunların arasında Suudi Arabistan, İran, Çin ve Moğolistan da var.

2023 yılında KGAÖ ülkeleri toplamda dört tatbikat yapmayı planlıyor.
Birincisi, ”Doğu Avrupa bölgesindeki kriz durumunu çözmek" amacıyla Etkileşim-2023 tatbikatı, KGAÖ'nün kolektif güvenlik güçlerinin ve araçlarının kullanılması tatbikatı;

İkincisi, istihbarat ve bilgi paylaşımını içeren "Poisk-2023" istihbarat tatbikatları;

Üçüncüsü, lojistik kuvvetlerin entegrasyonunu geliştiren ve güçlendiren ”Echelon-2023" lojistik kuvvetleri tatbikatlar;

Dördüncüsü olarak ortak radyasyon, kimyasal, biyolojik koruma ve tıbbi destek birimlerinin kabiliyetlerini geliştirme amaçlı "Barrier-2023" tatbikatları gerçekleştirilecek.
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