Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da havaalanına İHA saldırısı /30 Ağustos 2023 13:50

Rusya’da havaalanına İHA saldırısı

Rusya’nın Kuzey Batısında Pskov şehri havaalanına İHA’larla saldırı gerçekleşti

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Komersant gazetesi tarafından verilen haberde, Pskov'da askeri bir havaalanına düzenlenen insansız hava aracı saldırısından sonra park halindeki dört Il-76 uçağı hasar gördü.

Havacılık hizmetleri, Pskov ve bölge üzerindeki uçuşlara sınırlama getirildiğini söyledi.

Bölge valisi Mikhail Vedernikov, Pskov havaalanındaki Savunma sistemlerinin insansız hava araçlarını püskürttüğünü ancak hasar meydana geldiğini söyledi.

Vali tarafından yapılan açıklamada “İlk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yıkımın ölçeği belirleniyor" ifadeleri yer aldı.

Pskovskaya Guberniya gazetesi görgü tanıklarına dayanarak bir insansız hava aracı saldırısını bildirdi. Gazetenin haberine göre saldırının hedefi bir petrol deposu oldu. Ancak yakınında havalimanı bulunuyor.

Zvezda TV kanalının Telegram adresinde görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, havaalanı yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İlk bilgilere göre, kanala göre havalimanına drone saldırısı düzenlendi.

Beware the News'in haberine göre, havalimanına drone saldırısı Moskova saatiyle 23:40 civarında gerçekleşti. İHA'ları imha etmek için hava savunması ve hafif silahlar kullanıldı.
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