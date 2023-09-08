Doktor yürümesini tavsiye etti, o hazine buldu













Sözcü'de yer alan habere göre Norveç’te 51 yaşındaki Erlend Bore adlı bir kişi doktorunun yürüyüş yapması tavsiyesi üzerine başladığı metal dedektörü ile gezintilerinde bin 500 yıllık altın kolye ve takı buldu.Başta değersiz bir metale rastladığını sanan şanslı ‘hazine avcısı’, kolyenin yanı sıra dokuz kolye ucu, üç yüzük ve 10 altın inciyi de dedektörü sayesinde ortaya çıktı.Euronews’te yer alan habere göre ülkenin Stavanger şehrinin güneyindeki Rennesoey Adası’nda bulunan define hakkında konuşan Bore, doktorunun kanepede oturmak yerine yürüyüş yapmasını tavsiye etmesinin ardından iki metal dedektörü satın alarak “hobi yürüyüşleri” yapmaya başladığını söyledi.Aynı anda bu kadar çok altın bulmanın “son derece sıra dışı” olduğunu söyleyen Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi Müdürü Ole Madsen, Bore’un bulduğu hazinenin toplam ağırlığının 100 gramdan biraz fazla olduğunu kaydetti.Hazine avcısı ise bulduğu tüm takıları yetkililere teslim etmek zorunda.Norveç yasalarına göre, 1537’den önceki nesneler ve 1650’den eski madeni paralar devlet malı olarak kabul ediliyor ve teslim edilmeleri gerekiyor.Uzmanlar altın kolyelerin Norveç’te Göç Dönemi olarak adlandırılan ve Avrupa’da yaygın göçlerin yaşandığı 400 ila yaklaşık 550 yılları arasını kapsayan M.S. 500 yıllarına ait ‘Brakteat’ adlı düz, ince, tek taraflı altın madalyalar olduğunu belirtiyor.Norveç’te 19. yüzyıldan bu yana benzer bir keşif yapılmadığını da belirten uzmanlar ayrıca, kolyelerin ve altın incilerin, yetenekli kuyumcular tarafından yapılan ve toplumun en zenginleri tarafından takılan “çok gösterişli bir kolyenin” parçası olduğunu düşünüyor.