Samanyolu Haber /Dünya / Yoğurt şirketinin iş ilanı gündem oldu /08 Eylül 2023 22:55

Yoğurt şirketinin iş ilanı gündem oldu

ABD yıllık 278 bin dolara kadar (7 milyon 475 bin lira) maaş teklif edilen yazarlıkla ilgili iş ilanını konuşuyor. İlanı veren şirketin sahibi ise bir Türk...

SHABER3.COM

Sözcü.com.tr'nin haberine göre ABD’li yoğurt şirketi Chobani’nin, kurucusu Hamdi Ulukaya için verdiği ilan sosyal medyada gündem oldu.

Ulukaya için yazı yazacak, konuşma metinleri hazırlayacak ve blog için içerik üretecek bir ‘hayalet yazar’ arayan şirketin iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu.

Chobani, 17 Ağustos’ta web sitesi ve LinkedIn’de bir iş ilanı yayınlayarak, CEO’su Hamdi Ulukaya adına yazarlık yapacak kişiye yıllık 185 bin 600 ila 278 bin 400 dolar arasında maaş (bonuslar hariç) ödeyeceğini duyurdu.

PİYASANIN DÖRT KATI…

New York işverenlerinin iş ilanlarında maaş aralıkları paylaşmaları zorunlu.

İlanı gören sosyal medya kullanıcıları verilen maaş karşısında şaşkınlık yaşarken, “bu saatten sonra işimi değiştirip, yoğurt konusunda yazılar yazabilirim” dedi. Kimi kullanıcıların ise piyasa ortalamasının dört katı maaş verilmesini abartılı buldu.

ABD’de maaş veri platformu salary.com’a göre ‘hayalet yazarlar’ ülkede 39 bin 956 ila 63 bin 626 dolar arasında kazanıyor.

Şirket, “olağanüstü yazma ve hikaye anlatma becerilerine” ve 15 yıllık iş deneyimine sahip birini arıyordu.

Ve iş ilanı şu anda “Üzgünüz, bu pozisyon dolduruldu” notunu içerse de, Insider’ın taramasına göre 600’den fazla kişi iş için LinkedIn aracılığıyla başvurmuştu.

Şirkete doğrudan kaç kişinin başvurduğu bilinmiyor. Şirket kimi işe aldığını da açıklamadı.

Chobani tarafından reklamı yapılan diğer roller arasında ulusal hesap yöneticisi (163.200 dolara kadar tazminat) ve otomasyon kontrol mühendisi (127.200 dolara kadar) yer alıyor.

2022 yılında Chobani, ABD yoğurt pazarında yüzde 20’nin üzerinde bir paya sahipti ve satışları 2 milyar doları aştı. Ancak şirket, olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arz planlarını erteleme kararı aldı.
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