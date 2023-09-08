Eski Belediye Başkanı çatıdan atladı

Sözcü'de yer alan habere göre Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 605 Sokak’taki 5 katlı apartmanda saat 13.00 sıralarında intihar olayı meydana geldi.



Bina bahçesinin arka kısmında Demre eski Belediye Başkanı Adnan Genç’in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ceset inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



GENÇ’İN EŞİ, OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Edinilen bilgilere göre, Adnan Genç, yakınlarına bunaldığını söyledi. Genç’in şizofreni tedavisi gören oğlu Batuhan Genç de 13 Aralık 2015’te aynı apartmanda annesi Zahide Genç’i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.