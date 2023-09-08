Samanyolu Haber /Gündem / Eski Belediye Başkanı çatıdan atladı /08 Eylül 2023 22:31

Eski Belediye Başkanı çatıdan atladı

Antalya'nın Demre ilçesinde, 1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden belediye başkanlığı yapan Adnan Genç (75), oturduğu apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 605 Sokak’taki 5 katlı apartmanda saat 13.00 sıralarında intihar olayı meydana geldi.

Bina bahçesinin arka kısmında Demre eski Belediye Başkanı Adnan Genç’in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ceset inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

GENÇ’İN EŞİ, OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Adnan Genç, yakınlarına bunaldığını söyledi. Genç’in şizofreni tedavisi gören oğlu Batuhan Genç de 13 Aralık 2015’te aynı apartmanda annesi Zahide Genç’i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.
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