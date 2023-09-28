Doktorlardan sonra hemşireler de yurtdışı yolunda

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş, yakın zamanda 8 binin üzerinde hemşireyle bir çalışma yaptıklarını ve “yurtdışına göç etmeyi düşünüyor musunuz?, "neden göç etmek istiyorsunuz?" gibi sorular yönelttiklerini belirterek “Hemşirelerin yüzde 70’inden fazlası 'fırsat bulsam başka ülkelere giderim' yanıtını verdi. Yakın zamanda yeni verilerde ortaya çıkacak" dedi.





Bine yakın hemşire ile sorunları üzerine bir çalışma yaptıklarını anımsatan Özbaş “Hemşirelerin çoğu çalışma koşullarının olumsuzluğundan ve değersizlik hissini yoğun yaşadıklarından bahsetti" diye konuştu. Hemşirelerin refah düzeyi yüksek, güvenli çalışma ortamı olan ülkeleri daha çok tercih ettiğini kaydeden Özbaş, özetle şunları söyledi: "ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkeler tercih edilen ülke sıralamasında üstlerde geliyor. İkinci sırada güvenli çalışma ortamı geliyor. Üçüncü olarak ise hemşirelik mesleğinin saygınlığı geliyor. Anketi cevaplayan hemşirelerin yüzde 90'ına yakını 'çalışma koşulları iyileştirilseydi burada kalmak isterdim' diyor. Yurtdışına gitmek isteyenlerin büyük çoğunluğu da tecrübeli hemşireler. Meslektaşlarımızın sorunları çözülemedi ve giderek de ağırlaşıyor."

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Sabiha Akdeniz ise hemşirelerin ciddi barınma ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Hacettepe Üniversitesi içinde yer alan hemşirelik lojmanlarının öğrenci misafirhanesine dönüştürüldüğünü söyledi.





16,5 metrekare bir odanın aylık ücretinin 4 bin 475 TL olduğuna dikkat çeken Akdeniz, şöyle devam etti: "24 saat hizmet sunan sağlık çalışanlarına, kurumlar lojman tahsis etmek zorundaydı. Yönetmelik değiştirildi, zorunluluk ortadan kaldırıldı. Üniversite lojmanları, yüksek fiyatlarla öğrencilere tahsis edilmeye başlandı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kampüsü içinde olan, öğrenci misafirhanesine dönüştürülen lojmanda, şu an 4 hemşire kalıyor. Fazla mesailer ve verilen ücret hemşirenin yemek ve yol ücretini dahi karşılamıyor. Büyük şehirlerde kiralar o kadar artık fazla tercih edilmiyor. 3. basamak tedavi hizmetleri sunan üniversite hastanelerini de hemşireler tercih etmemeye başladı."