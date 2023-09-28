'AK Silahlanma' tam gaz, katiller bulunamıyor

Bugün 28 Eylül Dünya Bireysel Silahsızlanma Günü. Silahlanma, ülkede giderek artan bir güvenlik sorununa dönüyor. Seçim, düğün, şampiyonluk gibi “sokak kutlamalarında” uzun namlulu silahlardan çıkan ‘yorgun’ mermiler yurttaşlara isabet ediyor. Mahallelerde artan silahlı çatışmalarla ülke adeta Teksas’a dönüyor. Mekânlar, işyerleri silahla basılıyor, özellikle kadınlar ve çocuklar silahların hedefi oluyor. Her 3 evden birinde silah bulunurken silah kullanım yaşının ise 12’ye kadar düştüğü görülüyor. Silahla katledilenlerin yakınları, adalet çağrısı yaparak “Yetkililer susuyor. Cezasızlık bu noktaya getiriyor. Bu silahlara nasıl ulaşılıyor. Devlet açıklama yapsın” diyerek isyan ediyor.



BELGELERİ VAR MI?



Silahların hedefi olarak katledilenlerin yakınlarının direnişi ise büyüyor. 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı, 2021 yılında başına yorgun mermi isabet etmesiyle hayatını kaybeden bir çocuk. Trabzon’da yaşayan Emir’in ölümünün üzerinden 2 sene geçmesine karşın katili hâlâ yakalanamadı. Emir Yuşa’nın babası Mustafa Atıcı, BirGün’e yaptığı açıklamada silahlanmaya karşı önlemler alınması yönünde uyarılarda bulundu. Baba Mustafa Atıcı, oğlunun katilinin bulunması için yetkililere çağrı yaparak şunları söyledi:



“Bireysel silahlanma toplumun en önemli sorunlarından biri. Yetkililer bu sorunu görmek istemiyor, herhangi bir adım da atmıyorlar. İnsanlar artık elinde cep telefonu gibi silah taşıyor. Canı istediğinde silahı çıkarıp vuruyor, caydırıcı ceza da almıyor. Motosikletli çeteler dükkânlara, işyerlerine gidip silahla basıyor. Biz bunu önceden televizyonda, Teksas’ta görürdük şimdi kapımızda yaşanıyor. Ticari araç kullanıyorum, psikoteknik belgesi istiyorlar. Silah ruhsatı verdiklerinden bu belgeyi istiyorlar mı? Ruhsatsız silahlara nasıl bu kadar kolay ulaşılıyor? Biz evladımızı toprağa koyduk. Oğlum öleli 2 sene oldu, ülke daha kötü bir noktaya gitti. Biz evladımızı kaybettik, başka insanların başına gelmesin. Benim oğlum bisikletten düşerek ölmedi, başına mermi isabet ederek öldü. O katil hâlâ sokaklarda. Ben katilin bulunup ceza almasını istiyorum.”



CAYDIRICI CEZA YOK



Kadınlar da en çok ateşli ve kesici silahlarla katlediliyor. 16 yaşındaki Ayşe Sıla Dikmen de katledilen kız çocuklarından yalnızca biri. 19 yaşındaki Umut Muhammed Bozan isimli erkek, 8 Mart’ta, Ayşe Sıla Dikmen’in İstanbul Gaziosmanpaşa’daki evine gidip başından silahla vurarak öldürdü. Sıla Dikmen’in halası Beyhan Dikmen katilin aynı silahla intihar ettiğini söyleyerek “ O silah o kişinin eline nasıl ulaştı? 6 aydır kendimize bunu soruyoruz. Maalesef bu silahlanma durumu Türkiye’de öyle bir hale geldi ki kimse önüne geçemiyor. Yeğenimin katledildiği silah ruhsatsız bir silahtı. Katilin 12-13 yaşlarındaki yeğenleri var ve onların ceplerine de o silahların gidebileceğini düşünüyoruz. Maalesef devlet bunun önüne geçmiyor. Eğer katil bugün yaşasaydı eminiz ki cezası ya indirime uğrayacaktı ya da bir şekilde sonuç cezasızlık olacaktı. Ülkemizde cezalandırma yöntemi yanlış ve eksik. Caydırıcılığı yok. Devletin ilk yapması gereken ruhsatlı ve ruhsatsız silahların önüne tamamen geçmek. Benim yeğenim böyle öldürüldü” dedi.



SİLAH HIZLI TESLİMATLA SATILIYOR



Silahlara artık internetten de ulaşılıyor. Sayısı belirsiz birçok internet sitesinde çoğu markanın yer aldığı binlerce silah satılıyor. Bu sitelerin bazılarında silahlar kargoyla gönderiliyor. Hatta hızlı kargo seçeneği bile sunuluyor. Özellikle ‘polis memurundan’ denilerek birçok silah satışı da internet sitelerinde yapılıyor. Bir sitede bu şekilde en az 495 ilan bulunuyor. Aynı sitede asker olduğunu söyleyerek silah satanların sayısı ise 285’i geçti. Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı’nın verilerine göre, 2018-2021 yılları arasında silah bulundurma ruhsatı alanların sayısı yüzde 100’ün üzerine çıktı. 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı, 2021 yılında 16 bin 56’ya kadar yükseldi. 2018’de 3 bin 41 kişi taşıma ruhsatı alırken 2021’de bu sayı 9 bin 870 kişiye ulaştı.



KURŞUNLAR CAN ALDI



Umut Vakfı'nın verilerine göre; 2023’ün ilk 7 ayında Türkiye genelinde 1938 silahlı şiddet olayı yaşandı. Silahlı şiddet olaylarında 1200 kişi öldü, 1960 kişi de yaralandı. Bu şiddet olaylarının 399'unda çeşitli model tüfekler kullanıldı. Öte yandan son aylarda yaşanan silahlı olaylardan bazıları şöyle:



26.09.2023: Balıkesir'deki Karesi ilçesi Kuvayi Milliye Mahallesi’nde inşaat işçisi B.K., arkadaşı tarafından deneme amaçlı kullandığı tüfekle vuruldu. Kurşunların hedefi olan B.K. yaşamını yitirdi.



28.07.2023: İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada tartıştığı Yunus Erzen ile yanındaki Batuhan Bayındır ve Yusuf Erzen'e ateş etti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti.



30.08.2023: İstanbul Güngören’de bir grup şahıs, kahvehaneye giderek silahla ateş etti. Karşılık verilince çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Saldırganlardan biri yakalandı.



21.08.2023: Afyon’da babası Mehmet Ali Birsen ile hobi bahçesine giden Berat Birsen, salıncakta otururken yüzüne isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Hastanedeki kontrolde, merminin Berat Birsen’in başı ve şakağını sıyırdığı belirlendi. Tedavinin ardından Berat Birsen, taburcu oldu.