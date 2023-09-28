Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile sınır kontrollerini artırdı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, iltica başvurularının sayısındaki hızlı artışın yaşandığı bir dönemde yasadışı göçle mücadele etmek içinartıracağını duyurdu.Faeser basına verdiği demeçte, kontrollerin "bu hafta" başlayacağını ve "değişen yerlerde mobil polis kontrolleri" şeklinde olacağını söyledi. Ülkede ana muhalefet, kontrollerin sınır noktaları gibi sabit şekilde yapılmasını talep ediyordu. Fakat Bakan Faeser, Brüksel'in onayının alınmasının zorunlu olduğu bu tür bir uygulamanın olmayacağını belirtti.Bakan, amacın "insan kaçakçılarının aranmasını azami derecede artırmak" ve "sık sık yasadışı yollardan, susuz ve neredeyse havasız olarak sınırları geçen insanları korumak" olduğunu söyledi.Bu yıl ülkeye yaklaşık 71 bin yasadışı giriş kaydedildiğini belirten Alman İçişleri Bakanlığı, göçmenlerin geldiği ülkelerin Suriye, Afganistan, Türkiye ve Irak olduğunu kaydetti.Almanya 2015-2016 yılları arasında bir milyondan fazla mülteciyi kabul etmesinin ardından sadece Avusturya ile sabit sınır kontrollerini başlatmış ve bugüne kadar devam ettiriyordu.Faeser'in açıklamasının Şansölye Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokratların Bavyera ve Hessen'de vereceği seçim sınavından önce gerçekleşmesi dikkat çekti. İki hafta sonra gerçekleşecek bölgesel seçimlerde İçişleri Bakanı Faeser Hessen'de Şansölye'nin partisinin adayı olacak.