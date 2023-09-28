Samanyolu Haber /Dünya / Hollywood'daki senarist grevi sona erdi /28 Eylül 2023 08:02

Hollywood'daki senarist grevi sona erdi

Hollywood'da senaristler tarafından aylar önce başlatılan grev, varılan bir ön anlaşma neticesinde sona erdi. Oyuncuların greviyse devam ediyor.

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Hollywood senaristlerinin beş aydır devam eden grevi, sendika liderlerinin stüdyolarla yapılan son ücret anlaşmasını onaylamasıyla sona erdi. Senaristlerin çarşamba günü işe geri dönmeleri konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan ön anlaşmayı kabul etme kararının oy birliğiyle alındığını ve grevin gece yarısı saat 00:01'de sona ereceğini bildirdi.

Bu 3 yıllık anlaşmanın WGA'in temsil ettiği 11 bin 500 senarist tarafından hâlâ reddedilebileceği, 2-9 ekim tarihleri arasında oylamaya sunulması gerektiği belirtildi.

Sektör uzmanlarıysa, yapay zeka kullanımını düzenlemeye yönelik güvenceler ve ücretlendirme açısından önemli kazanımlar içeren bu anlaşma için yapılacak oylamanın bir formaliteden ibaret olacağını düşünüyor.

Grevin sona ermesiyle yazım aşamasında olan çok sayıda dizi ve film için çalışmalar devam edecek. Ayrıca, senaryoya ihtiyaç duyan televizyon programlarının da önümüzdeki aydan itibaren yeniden yayınlanması bekleniyor.

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Oyuncuların grevi devam ediyor
Hollywood'da senaristler gibi grev yapan bir diğer iş kolu olan oyuncuların grevi ise henüz sona ermedi.

SAG AFTRA sendikası tarafından temsil edilen oyuncular, temmuz ayı ortalarından beri grevde ve taleplerinin senaristlerinkinden çok daha zorlayıcı olduğu düşünülüyor.

SAG-AFTRA, pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, üyelerinin yüzde 98'inin devam eden müzakerelerin başarılı olmaması halinde video oyunu şirketlerine karşı da greve gitme yönünde oy kullandığını duyurdu.

Film ve televizyon müzakerelerinde olduğu gibi, video oyunu müzakerelerinde de ücretler, güvenlik önlemleri ve yapay zeka kullanımına ilişkin güvenceler söz konusu olacak.
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