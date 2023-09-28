Uzayda mahsur kalan astronotlar 371 gün sonra Dünya'ya döndü

Arıza nedeniyle altı ay daha kaldılar





ABD'de rekor kırdı





Normal şartlarda her üç kozmonotun da altı ay önce dönmüş olması gerekiyordu ancak uzay aracında meydana gelen sızıntı nedeniyle ilave altı ay beklemek zorunda kaldılar. ABD'li astronot Frank Rubio, yine ABD'li astronot Mark Vande Hei'nin uzayda 355 gün geçirerek kırdığı NASA rekorunu geride bırİçinde bulundukları Soyuz MS-23 kapsülü planlanandan bir dakika önce UUİ'den ayrılırken Dünya'ya inişleri yaklaşık üç buçuk saat sürdü.Frank Rubio, Rus kozmonotlar Sergey Prokopyevve Dmitry Petelin ile birlikte iniş yaptıktan sonra gülümseyerek "Evde olmak güzel" dedi.Mürettebat arkadaşlarının nasıl olduğu sorulduğunda ise Rubio, "Harika, herkes gerçekten çok iyiydi." sözleriyle Dünya'daki ABD-Rus geriliminin uzayda olmadığını ima etti.Rus kozmonot Prokopyev'e uzaydan ne getirdiği sorulduğunda "İyi bir ruh hali" yanıtını verdi.Astronot Rubio'nun ilk yolculuğu olsa da uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olarak kayıtlara geçti.ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 12 Eylül'de X platformu (eski adı Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "Astronot Frank Rubio, daha önceki 355 günlük rekoru aşarak ABD'nin uzaycılık tarihinde yeni bir rekor kırdı." ifadesine yer vermişti.Rubio'nun, 27 Eylül'de Dünya'ya döneceği ve o tarihe kadar kesintisiz olarak 371 gün uzay görevinde bulunmuş olacağı kaydedilmişti.Böylece 21 Eylül 2022'de uzaya giden Rubio, uzayda 1 yıldan uzun süre kalan ilk ABD'li astronot olma unvanını da elde etti.Normal şartlarda her üç kozmonotun da altı ay önce dönmüş olması gerekiyordu ancak uzay aracında meydana gelen sızıntı nedeniyle ilave altı ay beklemek zorunda kaldılar.Rubio ve beraberindeki 2 Rus kozmonot, altı aylık bir misyon için Rus Soyuz kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmişti.Ancak Soyuz MS-22 aracında arıza tespit edilmesi üzerine kapsül, mürettebatsız olarak dünyaya dönmüş, NASA da Rus ve ABD’li mürettebatın dünyaya dönebilmesi için yeni bir uzay aracı gönderileceğini bildirmişti.Yeni bir uzay aracı gönderilme sürecinde, Rubio ülkesindeki rekoru kırmış oldu.Rubio 11 Eylül'de, şu anda emekli olan ABD'li astronot Mark Vande Hei'nin uzayda art arda 355 gün geçirerek kırdığı bir önceki NASA rekorunu geride bıraktı.Ancak Rubio, ABD rekorunu kırmış olsa da, kendisi ve Rus meslektaşları, Ocak 1994 ile Mart 1995 arasında Mir uzay istasyonundaki görevi sırasında 437 gün, 18 saat geçiren Rus kozmonot Valeri Polyakov'un elinde tuttuğu dünya rekorundan hayli uzakta.Polyakov geçtiğimiz eylül ayında 80 yaşında öldü.Salvadorlu bir anne babanın oğlu olarak Los Angeles'ta dünyaya gelen Rubio, bir dönem ABD ordusu özel kuvvetler subayı olarak Bosna, Afganistan ve Irak'ta görev yaptı.Kendisi aynı zamanda madalyalı bir Blackhawk helikopter pilotu.