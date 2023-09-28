Biden'ın köpeği bir gizli ajanı daha ısırdı

Hayati tehlikesi bulunmayan çalışan, iki yaşındaki Commander'ın ısırdığı veya saldırdığı 11. personel oldu.



Temmuz ayında Cumhuriyetçi lobi grubu Judicial Watch, Commander'ın son dört ayda 10 kişiye saldırdığını ortaya çıkarmıştı.



Bilgi edinme özgürlüğü yasasıyla ABD İç Güvenlik Bakanlığından 200 sayfalık kayıt edinen grup, yaralananlar arasında bir kişinin Beyaz Saray'da ilk yardım tedavisi görüp hastaneye kaldırıldığını aktarmıştı.



First Lady Jill Biden'ın sözcüsü, Beyaz Saray kompleksinin evcil hayvanlar için benzersiz ve genellikle stresli bir ortamın olabileceğini açıklamıştı.



Biden'ların Commander'dan aynı cinsten olan önceki köpeği Major da agresif davranışlar sergilemişti. Gizli servis ve Beyaz Saray personeline saldıran köpek Biden'ların Delaware eyaletindeki arkadaşlarının yanına gönderilmişti.



Aralık 2021'de Beyaz Saray'a Commander'ı Cumhurbaşkanı Biden'a doğum günü için kardeşi James ve baldızı hediye etmişti.



Ailenin bir de Willow adında kedisi var.