Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Koronavirüs'e karşı immün plazma tedavisi başladı

Dünya genelinde Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte, Türkiye de araştırma ve uygulamaları hızlandırmış durumda.





Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi’nde immün plazma tedavisi başladı.





Dünyanın birçok ülkesi Koronavirüs'ün tedavisini bulmaya çalışırken, Türkiye’de de çalışmalar sürüyor.





Koronavirüs'e karşı aşı çalışmalarında önemli rol oynayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek.” açıklamasını yapmıştı. İzmir’den de bir haber geldi.





Webtekno'nun haberine göre Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversitelerine bağlı hastanede Koronavirüs'e karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye başladıklarını duyurdu.





Hotar, Koronavirüs tedavisinde dünyada da kullanılan immün plazma yönteminin Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylandığını kaydetti.





İMMÜN PLAZMA TEDAVİ NEDİR?







İmmün plazma, Koronavirüs hastalığını yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer hastaların tedavisinde kullanılması prensibini baz alıyor.





Bu tedavi yönteminde hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunması gerekiyor. Yoğun bakımda yatan hastalar için Koronavirüs'e bağışık olan insanların hücreleri ve kanındaki antikorları kullanılıyor.