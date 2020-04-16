Samanyolu Haber /Gündem / Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Koronavirüs'e karşı immün plazma tedavisi başladı /16 Nisan 2020 10:06

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Koronavirüs'e karşı immün plazma tedavisi başladı

İmmün plazma, koronavirüs hastalığını yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer hastaların tedavisinde kullanılması prensibini baz alıyor.

SHABER3.COM

Dünya genelinde Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte, Türkiye de araştırma ve uygulamaları hızlandırmış durumda. 

Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi’nde immün plazma tedavisi başladı.

Dünyanın birçok ülkesi Koronavirüs'ün tedavisini bulmaya çalışırken, Türkiye’de de çalışmalar sürüyor. 

Koronavirüs'e karşı aşı çalışmalarında önemli rol oynayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek.” açıklamasını yapmıştı. İzmir’den de bir haber geldi.

Webtekno'nun haberine göre Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversitelerine bağlı hastanede Koronavirüs'e karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye başladıklarını duyurdu. 

Hotar, Koronavirüs tedavisinde dünyada da kullanılan immün plazma yönteminin Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylandığını kaydetti.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİ NEDİR?

İmmün plazma, Koronavirüs hastalığını yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer hastaların tedavisinde kullanılması prensibini baz alıyor. 

Bu tedavi yönteminde hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunması gerekiyor. Yoğun bakımda yatan hastalar için Koronavirüs'e bağışık olan insanların hücreleri ve kanındaki antikorları kullanılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Koronavirüs'e karşı immün... Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Köprüde kaza

Köprüde kaza

Yol kenarında polisi eziyordu

Yol kenarında polisi eziyordu

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:31:04