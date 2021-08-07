Dolar daha ne kadar yükselecek?

Dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Dolar kurunda aylardır devam eden yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Dolar kuru 8.70'lerden 8.29'a kadar düştü. Ancak TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından dolar 8.40'lara geldi. Daha sonra da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''faiz'' açıklamasının ardından dolar tekrar 8.60 bandına geldi. Şimdi ise doların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.





Piyasalarda doların geleceği ile ilgili kafa karışıklığı sürerken ekonomist Prof. Dr. Osman Altuğ dolarda yaşanan hareketlilikle ilgili Milli Gazete'ye konuştu.





DOLARDA KORKUTAN SENARYO

Osman bey, bu ay dolar kuru aniden bir düşüşe geçti, bu ayda doların böyle bir düşüşe geçmesinin sebebi nedir?





Ekonomide ihtiyacın şiddeti diye bir tabir vardır. Mesela borçlusunuz borcunuzu da dolar üzerinden şimdi siz borçlarınızı geri öderken dolar ihtiyaç duyuyorsunuz. Ağustos ayı özellikle Türkiye'nin borçlarını ödeme zamanı açısından çok önemli. Türkiye'de devlet ve özel sektör borcunun ödeme zamandır. Şimdi o nedenle dolar borcunu ödemek için piyasaya dolar giriyor yani ihtiyacın şiddeti karşılanıyor. Ancak şunu ifade edeyim ki dolarda bu düşüş geçici ve yükselişler tekrar gelecek.





''DOLAR 9 LİRA BANDINI AŞACAK''

Peki, Osman bey piyasa uzmanları dolarda yükselişin devam edeceğini hatta 9.20-9.25 bandına geleceğini ifade ediyorlar bununla ilgili görüşünüz ne?





Doların ne kadar yükseleceğini ihtiyacınız belirler. 9-9.25 bandı makul bant. Ancak ben doların burada durmayacağına ,inanıyorum dolar daha da yükselecek. Çünkü dolar ihtiyacı daha fazla, bu nedenle yükseliş devam edecek. Ağustos'un ikinci döneminden itibaren ise dolara olan ihtiyacımız daha da artacak. Ağustos ayı bu açıdan çok tehlikelidir.