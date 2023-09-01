Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kurunda sahtekarlık kokan hareketlilik: 29 Ağustos Salı gece yarısı ne oldu? /01 Eylül 2023 10:28

Dolar kurunda sahtekarlık kokan hareketlilik: 29 Ağustos Salı gece yarısı ne oldu?

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 17,50’den yüzde 25’e çıkarmasının ardından 25,82 seviyesine kadar düşen dolar, bugün ise 26,70’ten işlem görüyor. Ancak 29 Ağustos Salı gece yarısında olup bitenler ise dikkat çekti

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Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükselttiği 24 Ağustos Perşembe gününe rağmen dolar kurundaki dalgalanma ve yükseliş sürüyor. İniş-çıkış hareketleri piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, doların gece saatlerindeki ani düşüşü ve hemen sonrasındaki yükselişi dikkat çekti.

29 Ağustos Salı günü gece yarısında Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde dolar bir anda 50 kuruş değer kaybetti.

Bloomberg veri ajansının ekranında dolar, dünkü kapanış seviyesi olan 26,54 TL'den 26,10 TL'nin altına kadar geriledi. Ancak daha sonra yeniden 26,60 TL'ye yükseldi.

Bu ani iniş-çıkış hareketinin ardından sosyal medyada, kurun düştüğü seviyeden kim veya kimlerin dolar topladığıyla ilgili sorular sorulmaya başlandı.

HALKBANK’TA UCUZA DOLAR SATILMIŞTI

Öte yandan 01 Eylül 2018'de Halkbank’ta 6 lira 40 kuruş bandında bulunurken, bankanın sitesinde dolar 4 TL’nin altını, euro ise 4.5 TL’nin altına satışa sunulmuş birkaç saat içerisinde dolar kuru serbest piyasaya yakın seviyesine dönmüştü. Ardından söz konusu bankadan yapılan açıklamada o saatlerde yapılan dolar işlemlerinin geçerli olmadığı belirtilmişti.
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