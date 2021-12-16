Dolar ‘tek adam rejimi’ sonrası TL karşısında yüzde 236 değer kazandı

Dolar kuru 15 Türk lirasını aştı. Başkanlık sistemine geçildikten sonra Türkiye’nin ekonomi karnesi negatif yönde seyrediyor. Peki, Başkanlık sistemine geçiş sonrası dolar kuru nasıl değişti? Türkiye’de döviz kurları parlamenter sistem sonrasında yüzde kaç yükseldi?







Kronos'un haberine göre 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana yönetim biçimi “Başkanlık Sistemi” olan Türkiye’de ekonomi negatif yönde ilerlemeye devam ediyor. Enflasyondan, faiz oranlarına, döviz kurlarından, kişi başına düşen milli gelire kadar her alanda olumsuz görüntü sürüyor. Özellikle son 3-4 aydır döviz kurlarında yaşanan istikrarlı yükseliş tarihi boyutlara ulaştı. Dolar ve euro kurları rekor üstüne rekor kırarken, Türk Lirası dünyada en değersiz para birimleri arasında yer almaya başladı.





BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN SONDA DOLAR TL KARŞISINDA YÜZDE 236 DEĞER KAZANDI





Türkiye’de Amerikan Doları, TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Sadece dolar değil euro ve birçok para birimi karşısında değer kaybeden TL, 2021 yılında dünyada en değersiz para birimleri arasında yer almaya başladı. Döviz kurlarının yükselmesiyle artan enflasyon oranları sonrası alım gücü de bir hayli azaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başkanlık sistemine geçildiği 9 Temmuz 2018 tarihinde 4,53 TL olan dolar kuru, 16 Aralık 2021 tarihi itibariyle 15 lira kapısını geçti. Son 5 yılda TL karşısında yüzde 392 oranında değer kazanan doların asıl yükselişi başkanlık sistemine geçiş sonrası yaşandı.















Parlamenter sistemin bitişinin ardından istikrarlı bir yükselme trendine giren dolar kuru, özellikle son 3 aydır rekor üstüne rekor kırarak çift haneli basamaklara yürüdü. Başkanlık sistemine geçilen 9 Temmuz 2021’de 4,53 TL seviyesinde işlem gören dolar, 16 Aralık 2021’de yüzde 236 oranında değer kazanarak 15,2 TL seviyesine yükseldi. Dolar kuru Ekim 2021’de 9.2 TL seviyelerinde işlem görürken, Kasım ayında 12.65 TL’ye sıçramıştı.





Merkez Bankası, bu hafta 2021 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı ile Aralık ayı faiz kararını açıklayacak. Dolar kurunun 15 lirayı aşıp rekor tazelemesinin ardından tüm gözler Merkez Bankası’nın vereceği faiz kararına çevrildi. Kritik toplantıdan çıkacak olan faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü saat 14’te açıklanacak.

