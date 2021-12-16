İhraç hakime Esra Çiçekdağ, 6 aylık bebeği ve 4 yaşındaki oğluyla tutuklandı

Biri bebek olmak üzere iki çocuğun daha hapse girdiği ortaya çıktı. İhraç hakim Esra Çiçekdağ, biri 6 aylık, diğeri 4 yaşında olan oğluyla birlikte 10 Kasım 2021’de hapse gönderildi. Çiçekdağ’ın eşi de Yargıtay tarafından cezası onaylandığı için aynı gün tutuklandı.







Çiçekdağ ailesinin hep birlikte hapse gönderildiğini Twitter hesabından duyuran HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL’de binlerce annenin ve çocuğun perişan edildiğini, Çiçekdağ’ın 2 çocukla hapiste zor durumda olduğunu dile getirdi.





Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün en son açıkladığı resmi rakamlara göre 0-6 yaş arası 345 bebek ve çocuk anneleriyle birlikte hapiste kalıyor. En fazla çocuğun bulunduğu cezaevlerinden biri olan İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinin sadece B14 koğuşunda 11 çocuk, 10 kadın bir arada yaşıyor.







