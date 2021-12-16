Samanyolu Haber /Gündem / İhraç hakime Esra Çiçekdağ, 6 aylık bebeği ve 4 yaşındaki oğluyla tutuklandı /16 Aralık 2021 14:24

İhraç hakime Esra Çiçekdağ, 6 aylık bebeği ve 4 yaşındaki oğluyla tutuklandı

İhraç hakim Esra Çiçekdağ, iki çocuğuyla tutuklanarak Gebze Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi. 37 gündür tutuklu olan Çiçekdağ’ın eşi de cezası Yargıtay tarafından onaylandığı için aynı gün Kandıra Cezaevine konuldu.

SHABER3.COM

Biri bebek olmak üzere iki çocuğun daha hapse girdiği ortaya çıktı. İhraç hakim Esra Çiçekdağ, biri 6 aylık, diğeri 4 yaşında olan oğluyla birlikte 10 Kasım 2021’de hapse gönderildi. Çiçekdağ’ın eşi de Yargıtay tarafından cezası onaylandığı için aynı gün tutuklandı.

Çiçekdağ ailesinin hep birlikte hapse gönderildiğini Twitter hesabından duyuran HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL’de binlerce annenin ve çocuğun perişan edildiğini, Çiçekdağ’ın 2 çocukla hapiste zor durumda olduğunu dile getirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün en son açıkladığı resmi rakamlara göre 0-6 yaş arası 345 bebek ve çocuk anneleriyle birlikte hapiste kalıyor. En fazla çocuğun bulunduğu cezaevlerinden biri olan İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinin sadece B14 koğuşunda 11 çocuk, 10 kadın bir arada yaşıyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İhraç hakime Esra Çiçekdağ, 6 aylık bebeği ve 4 yaşındaki... Sonraki Haber >>

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

‘Bir Kahve Bin Hatır’

‘Bir Kahve Bin Hatır’

Antalya açıklarında dev hortum!

Antalya açıklarında dev hortum!

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:55:34