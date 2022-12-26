Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar/TL kuru 18,75 ile rekor tazeledi /26 Aralık 2022 11:53

Dolar/TL kuru 18,75 ile rekor tazeledi

Bu sabah dolar, 18.75 TL seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

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BBC'nin Reuters'e dayandırdığı verilere göre, dolar karşısında Türk Lira'sının bu yıl içindeki değer kaybı yüzde 30'a yaklaştı.

TL geçen yıl da yüzde 44 değer kaybetmişti.

Reuters haberinde, kur korumalı mevduat uygulaması, Ankara'nın piyasaya dolaylı yollardan döviz satışı ve kredi dağıtımı konusundaki düzenlemeleri sonucunda TL'nin izlenen politikalara karşı daha az hassas hale geldiği belirtildi.

Yüzde 85'lerde seyreden enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 9'a düşürmesi gibi adımlara rağmen TL'nin Ağustos'tan bu yana nispeten istikrarlı bir seyir izlediği vurgulandı.
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