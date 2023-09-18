Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yeniden 27 lirayı aştı /18 Eylül 2023 10:54

Dolar yeniden 27 lirayı aştı

Haftaya 26,9980 liradan açılış yapan dolar saat 09.35 sıralarında 27,1 'ye yükseldi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,08 artışla 28,8130'dan işlem görüyor.

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Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27,01 seviyelerinden işlem görüyor.

Geçen hafta 27,4723'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,59 değer kazancıyla 27'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27,0150'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,08 artışla 28,8130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kazancıyla 33,5010'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,14 altında 105,17 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,09 üzerinde 1,0670'den işlem görüyor.

Faiz kararı yatırımcıların odağında
Analistler, bu hafta ekonomi yönetiminin ABD'de katılacağı Global Yatırımcılar Konferansı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyelerinin direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
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