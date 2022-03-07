Dolar yönünü yukarı doğru çevirdi

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı etkileri henüz tam olarak atlatılamasa da ekonomik toparlanmanın açıklanan verilere yansımaya başladığı son dönemde, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu kapsamda giderek sertleşen yaptırımlar piyasalarda dengeleri yeniden bozdu.Gelinen noktada İstanbul serbest piyasada 14,2800 liradan alınan dolar 14,2820 liradan satılıyor. 15,5380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5400 lira olarak belirlendi.Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,2680 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5820 lira olmuştu.Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri ve bu kapsamda açıklanan yaptırımların küresel ekonominin en önemli kırılganlığı enflasyon konusunda belirleyici olacağını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin para politikalarının seyri açısından da yakından takip edileceğini söyledi.Bu kapsamda yeni haftada Fed yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında olacağını vurgulayan analistler, Çin, Almanya ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de önem taşıdığını kaydetti.